Минтруд направил Медведеву доклад о четырехдневке и назвал ее главный риск

Минтруд РФ направил в правительство доклад по вопросу введения в России четырехдневной рабочей недели. Об этом говорится в сообщении министерства.

При обсуждении этой темы с федеральными органами власти, объединениями работодателей и профсоюзами было констатировано, что сокращение продолжительности рабочей недели несет в себе как минусы, так и плюсы.

Основным риском Министерство труда называет возможное увеличение издержек на рабочую силу и рост себестоимости продукции, что отразится на ее конечной цене.

В то же время, указывают в министерстве, «уменьшение продолжительности рабочего времени при сохранении уровня оплаты труда может способствовать охране здоровья работника, повышению эффективности труда и профессиональной трудоспособности, личностному и профессиональному развитию». Новшество также будет способствовать «более гармоничному сочетанию семейных и производственных обязанностей, высвобождению времени на спорт, культуру, отдых», убеждены в Минтруда.

Ведомство напомнило, что, согласно Трудовому кодексу РФ при взаимном согласии работодателя и работника, последнему может быть установлен гибкий режим рабочего времени (ст. 102 Кодекса). На основании этой нормы при работе в этом режиме начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня либо смены определяется по соглашению сторон. Минимальный порог продолжительности рабочего времени Трудовым кодексом при этом не установлен.

В Минтруда отметили, что дискуссия по перспективе введения четырехдневки будет продолжена на площадке Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. «В рамках РТК планируется создать рабочую группу по вопросам продолжительности рабочего времени и гибких форм занятости», – говорится в сообщении.

Ранее возможность введения в России четырехдневной рабочей недели без снижения зарплат оценили правительственные эксперты из Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. По мнению аналитиков, переход на рабочую четырехдневку возможен лишь в отдаленной перспективе. В условиях слабого экономического роста, минимального уровня безработицы и снижающейся численности рабочей силы в России следует ждать не снижения продолжительности рабочего времени, а, наоборот, увеличения, полагают эксперты.

Старт дискуссии о введении четырехдневной рабочей недели в России дал глава правительства Дмитрий Медведев. В июне в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве он допустил переход в будущем на рабочую четырехдневку. Премьер полагает, что к этому приведет технологический прогресс и понимание работодателями необходимости всё большего учета интересов своих работников. Федерация независимых профсоюзов России тогда поддержала введение короткой рабочей недели при сохранении прежних зарплат и направила в Минтруд соответствующие предложения.

В августе Медведев поручил Минтруду оценить возможность введения в стране четырехдневной рабочей недели и определить, как новшество повлияет на производительность труда и социальную сферу. Премьер, впрочем, призвал не воспринимать эту идею буквально, поскольку изменения должны сопровождаться ростом производительности труда и сохранением уровня зарплат.

В сентябре Медведев заявил, что в трудовом законодательстве нужно закрепить более гибкие формулы рабочего времени. По его мнению, современные нормы, созданные в 90-е, не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений. При этом премьер подчеркнул, что введение четырехдневки не является способом сократить зарплату работникам.

Надо отметить, что подавляющее большинство российских работодателей – 76% – не рассматривают переход на четырехдневную рабочую неделю, поскольку видят в этом больше минусов, чем плюсов. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании HeadHunter.

Июньский опрос ВЦИОМ показал, что почти половина жителей России (48%) не поддерживают идею сокращения количества рабочих дней, так как боятся снижения зарплаты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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