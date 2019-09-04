«Какая-то абстракция»: Топилин «похоронил» мечту о 4-дневной рабочей неделе

Глава Минтруда РФ Максим Топилин раскритиковал идею введения 4-дневной рабочей недели. По его словам, в ближайшее время жителям страны не стоит на это рассчитывать. «Конечно, это не то, что будет решено в течение ближайших лет. Можно вспомнить шестидневку. Это конец 60-х годов. Сколько назад, столько и вперед (может быть)», – цитирует его слова «Интерфакс».

Глава минтруда отметил, что это предложение по большей части «абстракция». «Скорее всего, это может быть в отдельных отраслях, которые технологически к этому приспособлены, возможны удаленные условия», – сказал Топилин и добавил, что тему нужно обсуждать отдельно с компаниями в рамках проекта по производительности труда, чтобы «внедряли какие-то изменения по использованию рабочего времени».

При этом Топилин подчеркнул, что при переходе на 4-дневную неделю важно не допустить снижения доходов или производительности труда. «Мы хотим, чтобы у человека было побольше свободного времени, чтобы он его эффективно использовал, самообразовывался, занимался здоровьем. В каких-то секторах, где возможна удаленная работа, можно сэкономить на времени, когда добираетесь до офиса. Нужно смотреть в каждом конкретном случае, чтобы работники, профсоюзы, работодатели договаривались о более удобном эффективном графике, но понимали, в чем эффект, чтобы люди не теряли доход. Вы должны либо за 4 дня делать то же самое, где технологии позволяют, какие-то компании могут на это пойти», – сказал он.

Топилин также обратил внимание, что такой короткой неделе нет нигде в мире. «Таких прецедентов, чтобы страна перешла на четыре дня, нет. Это некая перспектива. Уменьшенное количество рабочих часов, не 40-часовая неделя, где-то 35-36 часов есть, в перспективе можно говорить. Четырехдневка – это такая абстракция», – заключил он.

Как сообщал «Новый День», в июне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве допустил переход в будущем на рабочую четырехдневку. По его мнению, к этому приведет технический прогресс и понимание работодателями необходимости всё большего учета интересов своих работников.

После этого ФНПР выступила за введение короткой рабочей недели при сохранении прежних зарплат. По мнению профсоюзов, в России уже сейчас можно ввести четырехдневную рабочую неделю, увеличив продолжительность рабочего дня. Это позволяет статья 102 Трудового кодекса о режиме гибкого рабочего времени.

Минтруд, в свою очередь, отметил, что действующее трудовое законодательство устанавливает максимальную продолжительность рабочей недели – не более 40 часов, однако нижней границы не существует, поэтому идея профсоюзов о четырехдневке «подлежит обсуждению с участием как профсоюзов, так и работодателей – всех сторон социального партнерства».

Между тем, почти половина жителей России (48%) не поддерживают идею сокращения рабочей недели, поскольку боятся снижения зарплаты. Об этом свидетельствуют результаты июньского опроса ВЦИОМ.

По мнению профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александра Щербакова, реализация идеи может привести к падению ВВП примерно на 20%.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 04.09.19

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