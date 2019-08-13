«Подлежит обсуждению»: Минтруд ответил на инициативу о четырехдневной рабочей неделе

Минтруд прокомментировал предложение Федерации независимых профсоюзов России ввести в стране четырехдневную рабочую неделю, подтвердив получение соответствующего письма. В министерстве отметили, что Трудовой кодекс РФ не запрещает организациям вводить сокращенную неделю. Действующее трудовое законодательство устанавливает максимальную продолжительность рабочей недели – не более 40 часов, однако нижней границы не существует, поэтому идея профсоюзов о четырехдневке «подлежит обсуждению с участием как профсоюзов, так и работодателей – всех сторон социального партнерства», пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

В Минтруде при этом указали, что «в рамках социального партнерства/коллективного договора/ в организациях уже сегодня может быть уменьшено как количество часов в рабочем дне, так и количество самих рабочих дней».

Тем временем в Госдуме заявили о готовности включиться в обсуждение идеи о четырехдневке с профсоюзами и «разработку соответствующего законопроекта». Об этом, в частности, заявил первый замруководителя фракции «Единая Россия», член комитета по труду и социальной политике Андрей Исаев, чьи слова приводит пресс-служба нижней палаты российского парламента. По его словам, «дискуссия может стартовать уже в сентябре».

Депутат поддержал инициативу о введении четырехдневной рабочей недели. «Такой переход позволит людям получить большее время для отдыха, которое они смогут провести с семьей, потратить на самообразование или заботу о своем здоровье, например, пройти диспансеризацию», – полагает он.

Напомним, в июне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве допустил переход в будущем на рабочую четырехдневку, заявив, что к этом приведет технический прогресс приводит к сокращению рабочего времени и понимание работодателями необходимости всё большего учета интересов сотрудников. После этого ФНПР выступила за введение короткой рабочей недели при сохранении прежних зарплат. По мнению профсоюзов, в России уже сейчас можно ввести четырехдневную рабочую неделю, увеличив продолжительность рабочего дня. Это позволяет статья 102 Трудового кодекса о режиме гибкого рабочего времени.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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