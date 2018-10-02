Четырехдневная рабочая неделя оказалась эффективнее пятидневки

Новозеландская компания утвердила 4-дневную рабочую неделю с сохранением размера месячной зарплаты. Решение было принято после проведенного эксперимента. Исследование показало, что дополнительный выходной позволил сотрудникам лучше концентрироваться на работе.

Шестимесячный эксперимент стартовал в марте 2018 года. Руководство компании Perpetual Guardian объявило о переводе сотрудников на четырёхдневную рабочую неделю. Ежемесячный размер зарплаты при этом остался неизменным. Сегодня, 2 октября, было принято решение окончательно перейти на 4-дневную рабочую неделю.

По словам наблюдавших за ходом эксперимента ученых, у сотрудников всех офисов компании на территории Новой Зеландии уменьшился показатель стресса, и повысилась работоспособность. Также уменьшилось число жалоб персонала на отсутствие баланса между работой и жизнью.

Впрочем, в компании отмечают, что переход на новую систему в Perpetual Guardian будет добровольным. Сотрудники могут оставить себе пятидневную рабочую неделю. В этом случае они смогут приходить на работу позже, а уходить раньше. Это позволит им не терять время в дорожных пробках и оставить больше времени для домашних дней.

Министр трудовых отношений Новой Зеландии Иэн Лис-Галлоуэй охарактеризовал результаты четырехдневной рабочей недели как «очень интересные» и сказал, что он заинтересован в работе с предприятиями, изучающими новые модели для современного офиса, пишет TJ.

Веллингтон, Иван Гридин

Веллингтон. Другие новости 02.10.18

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