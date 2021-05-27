Минтруд России рассмотрит переход на рабочую четырехдневку

Минтруд России готов рассмотреть предложение о четырехдневной рабочей неделе наравне с другими инициативами. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков.

«Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать <…> Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать», – сказал министр (цитата по РИА «Новости»), подчеркнув, что в министерстве всегда обсуждаются «любые предложения от социальных партнеров».

При этом глава Минтруда не стал комментировать саму идею о четырехдневке, отметив, что готовность министерства рассмотреть это предложение не означает, что в ведомстве с ним согласны.

Напомним, в конце апреля зампред Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев допустил введение четырехдневной рабочей недели. «Те работодатели, которые, например, скажут, что готовы переходить на четырехдневку, им это нужно позволить сделать», – сказал он в эфире VKLive. В то же время Медведев отметил, что движение в сторону сокращения рабочих часов должно быть постепенным, с учетом экономической логики.

Впервые вопрос о переходе на «четырехдневку» Медведев поднял летом 2019 года в бытность главой правительства России, выступая на Международной конференции труда в Женеве. Эта тема получила широкий резонанс. В обществе и во властных кругах развернулась активная дискуссия насчет возможности сокращения продолжительности рабочей недели. В октябре 2019 года Минтруд направил в кабмин доклад по вопросу введения в России «четырехдневки», назвав главным риском новшества вероятное увеличение издержек на рабочую силу и рост себестоимости продукции, что отразится на ее конечной цене.

Проведенный в январе 2021 года опрос показал, что почти половина (48%) опрошенных россиян поддерживает переход на четырехдневную рабочую неделю.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.05.21

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