Половина россиян хотят работать четыре дня в неделю

Почти половина (48%) россиян поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

В исследовании приняли участие 300 работодателей и 1 600 экономически активных россиян из всех округов страны.

Выяснилось, что 70% опрошенных, работающих по пять дней, уверены, что успеют выполнить объем работы за четыре дня.

4% российских предприятий уже внедрили сокращенный режим работы, еще 13% допускают такое нововведение в будущем, 9% отказались от этой идеи. В одной из 100 компаний четырехдневную рабочую неделю ввели на некоторое время в качестве эксперимента, однако позже работодатели вернулись к обычному графику.

Третий выходной в неделю граждане хотели бы посвятить семье (32% опрошенных), отдыху или подработке (18%), изучению языков и самообразованию (13%) и спорту (10%). Еще 7% участников опроса отметили, что в свободный день занялись бы домашними делами.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.02.21

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