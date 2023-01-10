Оман рассматривает возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю

Власти Омана рассматривают возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщает саудовский новостной портал «Аль-Хабр аль-аджиль».

«Мы изучаем возможность увеличения еженедельных выходных до трех дней вместо двух после успешного применения этой системы в других странах», – сообщил собеседник издания со ссылкой на источник в правительстве Омана.

Пока речь идет о государственных служащих. В то же время сотрудники частного сектора Омана и других стран Персидского залива чаще всего работают шесть дней в неделю и имеют право только на один выходной день – в пятницу.

Ранее на четырехдневную рабочую неделю перешли компании некоторых отраслей в Бельгии, Исландии и Испании.

Маскат, Зоя Осколкова

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