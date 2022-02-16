Бельгия переходит на четырехдневную рабочую неделю

Жители Бельгии теперь могут обратиться к начальству и запросить перехода на четырехдневную рабочую неделю. При этом заработная плата работника сохраняется. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам премьер-министр страны Александра Де Кру, цель нововведения состоит в том, чтобы дать людям и компаниям больше свободы для организации рабочего времени. Например, сотрудники могут работать неодинаковое количество часов – на одной неделе больше, а на другой меньше.

При этом работодатель может отклонить прошение сотрудника, но тогда он обязан разъяснить свой отказ в письменном виде.

Введение сокращенной рабочей недели было запланировано бельгийскими властями еще осенью прошлого года. Ранее успешный опыт перехода на «четырехдневку» был проведен в Исландии и Испании.

Брюссель, Зоя Осколкова

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