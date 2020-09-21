«Не хотим заниматься экономикой – откупаемся»: сокращение рабочей недели ведет к росту алкоголизма

Четырехдневная рабочая неделя, введение корой обсуждается в России, спровоцирует рост алкоголизма. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Парламентарий обратил внимание, что в стране нет ни экономических перспектив, ни научно-технических достижений, которые бы позволили всерьёз говорить о четырехдневке.

Депутат выступил категорически против сокращения рабочей недели. «Какого-то научно-технического взрыва мы с вами не наблюдаем ни в одной из отраслей промышленности и вообще в деятельности людей. Цифровые технологии еще не позволили нам высвободить свое рабочее время – благодаря той помощи, которую они якобы нам оказывают в нашем движении… к здоровому, гармоничному, экономически развитому обществу», – пояснил Онищенко.

По его мнению, россияне начнут больше употреблять алкоголь, если будут три дня «предоставлены сами себе». «Мы уговариваем себя и всех, что нужно перейти на четырехдневную… Значит, практически 3 дня из 7 мы будем предоставлены сами себе? Это вредно, с одной точки зрения, потому, – что мы начнем резко потреблять алкогольные напитки. Потому что мы можем уже в четверг напиваться, в пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать из этого состояния», – считает он.

Депутат пояснил, что потребление алкоголя в стране вырастет, так как гражданам будет больше нечем заняться. «Предпосылки не созданы – и ментальные, и материальные. Нет этой индустрии. Индустрии отдыха. Человек будет лежать на диване или же… Ну, гаражи, слава Богу, у нас снесли уже, а то в гаражах прятались. Эта сторона у нас тоже не обеспечена», – подчеркнул бывший главный санитарный врач.

Онищенко также заявил, что «неуместность» разговоров о четырехдневной неделе связана также с коронавирусным кризисом. «Мы остановили в течение марта-июля этого года всю свою экономику, потеряли 6-7% ВВП. И даже самые оптимистичные прогнозы говорят о том, что мы не восстановим и в 21-м году. Так вот, если мы введем ещё и четырехдневную рабочую неделю, мы заведомо удлиним этот срок», – констатировал он.

По словам депутата, что эта дискуссия уводит фокус внимания с реальных проблем и решений, которые сейчас нужно принимать, чтобы вывести страну из кризиса. «Ни по производительности труда, ни по ВВП, ни по уровню жизни мы пока не вышли даже на средний уровень жизни европейских стран. Поэтому, я считаю, – это вредоносные идеи, хотя они – на определенное время – скроют то, что мы не хотим заниматься экономикой, не хотим создавать рабочих мест, а вот откупаемся удлиненным ничегонеделаньем», – заключил Онищенко.

Как сообщал «Новый День», дискуссия о введении четырехдневной рабочей недели в России началась летом прошлого года после заявления Дмитрия Медведева, который тогда занимал пост главы правительства РФ. По его словам, ск сокращению рабочей недели приведет технологический прогресс и понимание работодателями необходимости всё большего учета интересов своих работников. Федерация независимых профсоюзов России тогда поддержала введение короткой рабочей недели при сохранении прежних зарплат и направила в Минтруд соответствующие предложения.

Опрос ВЦИОМ показал, что почти половина жителей России (48%) не поддерживают идею сокращения количества рабочих дней, так как боятся снижения зарплаты.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 21.09.20

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