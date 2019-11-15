Единороссы лишили выборы главы Челябинска маломальской интриги

Единороссы лишили второй этап выборов главы Челябинска маломальской интриги.

Как уже сообщал «Новый День», 12 ноября, после собеседования с 15 кандидатами на пост градоначальника, конкурсная комиссия рекомендовала городской Думе выбрать одного из трех претендентов – Виталия Евгеньева, Натальи Котовой и Сергея Кочеткова.

Только что на региональной конференции партия власти поддержала на пост главы Челябинска Наталью Котову.

Отметим, что в новом составе Челябинской городской Думе «ЕР» получила подавляющее число мандатов, так что исход голосования, намеченного на 19 ноября, очевиден.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 15.11.19

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