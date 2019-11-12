Больше кладбищ и веселья: в Челябинске завершился первый этап конкурса на должность главы города

В Челябинске завершился первый этап конкурса на должность главы города: все 15 претендентов выступили со своими программами и ответили на вопросы конкурсной комиссии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти допустили ошибку, отказавшись от прямой трансляции собеседований с кандидатами, – так им было бы гораздо проще объяснить свое решение челябинцам.

Большинство претендентов напоминали персонажей КВН и даже опытные чиновники грешили откровенно популистскими заявлениями и маниловскими планами.

Инженер-сметчик ООО СК «Урал-строй» Александр Агарков признал, что у него нет управленческого опыта, но заявил, что проявляет общественную активность, а потому готов стать мэром. Тем более, что у него есть на примете хорошие кадры для административной работы: «Я знаю хороших врачей, которые меня лечили».

Первый замдиректора ООО «Право и Финансы» Максим Бакулин уверено оперировал чиновной лексикой: «необходимо усилить работу», «приоритетные направления», обещал увеличить поступления в бюджет на 30% за счёт налогов, инвестиций, поддержки бизнеса (в подробности особо не вдавался). И заявил, что улучшения имиджа городской власти нужно достроить метро и общественно-деловой центр на берегу реки Миасс (имеются ввиду многострадальные «Крылья», названные челябинцами памятником коррупции).

Безработный активист НОД Сергей Ворончихин устроил настоящий фейерверк заявлений и предложений:

– главное требование для губернатора – отсутствие судимости

– главные основания «для удаления главы города» – болезнь и невыполнение задач

– законы дурные

– проблема в профилактике: нужно отобрать людей, которые пользуются счетами, которые нет

– конституцию принял народ – все, кто имеет паспорт, – это американо-фашистские правила, которые нам внедрены, это не наши права

– взрыв газа в Магнитогорске – следствие сложившейся системы

– нужно отслеживать перемещения людей, контролировать это».

В ответ на вопрос о конфликте интересов на муниципальной службе, заявил, что комиссия вводит его в заблуждение, вопрос о финансовом контроле за расходованием бюджетных средств оставил без ответа и, в конце концов, признался, что законы не учил: «Смысл учить, если можно найти в интернете».

Еще один безработный Сергей Губанов заявил, что имеет управленческий опыт – он был руководителем отдела продаж. Но главное в том, что он – коренной челябинец, выпускник ЮУрГУ, глава многодетной семьи. «Мои дети ходят по челябинским улицам, посещают челябинские музеи, дышат челябинским воздухом», – сообщил кандидат.

Часть вопросов комиссии Губанов оставил без ответа и сообщил, что проблемы нужно решать по мере поступления: «Я поехал в «Парковый», не смог дождаться маршрутку, пошёл пешком. Значит, надо срочно решать проблему с транспортом».

На фоне двух предыдущих ораторов директор Красноармейского дома-интерната для престарелых Виталий Евгеньев поначалу выглядел скучновато: ответил на вопросы, касающиеся законодательства, сообщил, что развитие города должно быть заложено в генплане, перечислил основные, на его взгляд, проблемы: кадры, нерациональное использование имущества и средств, дороги, транспорт, медицина, ЖКХ.

И, наконец, дошел до экологии: сообщил, что накануне конкурса изучал систему уборки улиц в Санкт-Петербурге и нашел ее очень интересной; и предложил перенести все промышленные зоны и грязные производства на окраину.

Третья безработная Ирина Зезюкова сообщила о своем огромном опыте, в том числе и административном: «Я преподавала, участвовала в переписи, занималась благотворительностью». И отметила свой вклад во внедрение передовых технологий в сфере управления: на одном из мест работы предложила отказаться от разноски бумаг и использовать для документов электронную почту – «это наполнило бюджет»; во время сельхозпереписи буквально взяла на себя часть функций руководителя: «Начальник отдела не мог работать в Word, не мог работать в Exel…»

Заявила, что имеет большой опыт работы с общественными организациями – участвовала в казачьих вечерах и встречах.

Отметила, что мэр в первую очередь должен заботиться о чистоте города и содержании дорог, во вторую – решать вопросы бедности и закредитованности.

И предложила свой способ борьбы с гололедом: «Я бы сначала проверила – не сама бы, а дала поручения – подготовку коммунальных служб: закрыты ли теплотрассы, балконы. Закупила бы необходимое количество безвредных смесей для дорог (посоветовалась бы с жителями, что нужно покупать). Возложила бы ответственность на конкретного человека, а не на отдел…»

Выступление студента-заочника факультета журналистики ЮУрГУ Дениса Ибрагимова закончилось неожиданно. Пропустив ряд вопросов комиссии, он предложил распустить городскую Думу, отменить «володинскую реформу», согласно которой Дума формируется из депутатов райсоветов, вернув прямые выборы.

В качестве примера для Челябинска назвал Екатеринбург. Заявил, что необходимо уходить от промышленной революции и развивать конкуренцию.

И сообщил, что снимает свою кандидатуру с конкурса.

Временно исполняющая обязанности главы города Наталья Котова воспользовалась тактикой своего предшественника Владимира Елистратова: под видом своей программы рассказала о работе администрации и ее планах – ближайших и отдаленных. Например, сообщила, что намерена разработать подробный план развития Челябинска не только на ближайшую пятилетку, но и до 2035 года.

Поставила себе в заслугу строительство школ: «За те годы, что я работаю, впервые за 20 лет начали строиться школы. Я смогла убедить руководство города и области, что нужно делать комплексную застройку территории», – заявила Котова (о том, что во время ее работы в городском управлении имуществом детские сады раздавались сторонним организациям, не упомянула).

Среди задач, требующих незамедлительного решения назвала цифровую трансформацию деятельности власти, открытость принятия решений, комфорт и безопасность инфраструктуры, реализацию нацпроектов. К одной из основных проблем – как России, так и Челябинска – отнесла дороги.

И пообещала построить (если, конечно, федерация даст деньги) новые спортивные объекты для занятия плаванием и шорт-треком (тот самый, ради которого откусили кусок у городского бора и вырубили там почти все деревья).

Глава Металлургического района Челябинска Сергей Кочетков обратил внимание на необходимость энергосберегающих технологий: например, из-за открытых форточек ресурсы уходят в никуда. Раскритиковал систему работы со снегом: нельзя складировать сугробы на полигонах, нужны снегоплавильные станции, как в Москве и Санкт-Петербурге. Обратил внимание на проблему нестационарной торговли. Заявил, что городу нужны новые кладбища и крематорий.

Генеральный директор НКО «Челябинский региональный центр общественного контроля в сфере экологии, ЖКХ и транспорта» Игорь Медведев, отвечая на вопрос об опыте публичных выступлений, сообщил, что выступал даже на YouTube. Заявил, что у Челябинска есть шанс стать центром Южного федерального округа. Предложил отказаться от кабинетного принципа управления и обсуждать все проблемы «на земле», а также ввести систему бизнес-патроната. Кроме того, по его мнению, нужно в обязательном порядке оборудовать все трубы в городе датчиками выбросов и сократить финансирование ХК «Трактор» – немножко: «Пусть будут спонсоры».

Медведев оказался самым говорливым: вместо положенных каждому кандидату 20 минут вещал все 30. Вспомнил даже о своих поездках на соревнования и каторжном труде.

Юрист, один из активистов движения «Стоп ГОК» Василий Московец заявил, что Челябинск очень болен: «Я бы даже сказал, искалечен. Смог у нас на протяжении недели, и никаких мер не принимается. Шершневское водохранилище в деградации. Остановки стали последней каплей в судьбе Алейникова».

Считает, что в первоочередном порядке нужно обратить внимание на водоснабжение города: сейчас ситуация уже на грани, а строящийся Томинский ГОК потребует большое количество воды, и ее может просто не хватить.

Раскритиковал генеральный план Челябинска, отметив, что никакой стратегии развития города нет. Предложил отказаться от строительства панельного жилья в пользу кирпичного, а также Нужно прекратить бессмысленные траты: «Что я понимаю под бессмысленными тратами? Установку трехметровых заборов, строительство развязки на Копейском шоссе.

Обозначил свою позицию по выборам мэра: « Рыба гниет с головы, поэтому будем настаивать на прямых выборах главы города и депутатов Думы. Мы можем выбрать губернатора, президента, но не можем выбрать главу. Это смехотворно!»

И пообещал в случае победы сменить весть топ-менеджмент городской администрации: «Всех первых лиц придётся попросить на заслуженный отдых. Будем искать новую команду, в течение трёх месяцев обновим. Хуже, чем сейчас, быть не может».

Юрист, пенсионер МВД Георгий Невский просидел оказался самым оригинальным кандидатом: он просидел более 5 часов в коридоре, а потом зашел в кабинет конкурсной комиссии и заявил, что снимается с выборов.

Независимый эксперт, уполномоченный на проведение антикоррупционной экспертизы Александр Нечепорук предложил улучшить экологию за счет нанотехнологий, перевести автотранспорт на газ, а энергетику на альтернативные источники и получать прибыль от рекультивации городской свалки.

Предприниматель Алексей Фомин поднял тему нелегальных финансовых потоков в общественном транспорте: «Принимают деньги наличными. Большое количество идёт мимо налогов. Нужно обязать маршрутчиков установить терминалы. Убрать прокладки и присоски – компании, которые занимаются обслуживанием транспорта. Большой поток денег уходит налево. Пообещал объявить войну нелегальными киоскам и незаконным парковкам.

Предложил создавать новые высокотехнологичные кластеры, сообщив, что знает нескольких олигархов, готовых построить в Челябинске заводы по производству электроники.

Обратил внимание на странную позицию властей в отношении развития города: « Челябинск – наверное, единственный город России, который не использует набережную. Это ведь тоже заработок. Те же велосипедные дорожки, сдача в аренду».

И рекомендовал организовать соревнование между теми, кто вывозить снег: вывез больше всех – получи премию..

Руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков посетовал, что челябинцы лишены права выбирать мэра, назвав прямые выборы самым действенным и эффективным инструментом.

Пообещал вкладываться в горожан и расширять их зоны комфорта (например, продолжить пешеходную часть улицы Кирова до Братьев Кашириных).

Предложил привлекать к реализации градостроительной политики урбанистов и интегрировать метро и трамваи (считает, что достраивать подземку в первоначальном варианте убыточно).

Раскритиковал отношение действующей власти к малому и среднему бизнесу, муниципальным программам и благоустройству.

На вопрос, что нужно сделать, чтобы молодежь не уезжала из города, ответил: «Им должно быть интересно и весело жить в Челябинске».

В итоге конкурсная комиссия решила, что в следующий тур пройдут три кандидата: Виталий Евгеньев, Наталья Котова и Сергей Кочетков. 19 ноября городская Дума решит, кто из них возглавит администрацию Челябинска.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 12.11.19

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