В Челябинской области начали тотальную проверку частных домов престарелых

Прокуратур Челябинской области начала проверку частных домов престарелых.

Как уже сообщал «Новый День», в частном пансионате для пожилых людей, расположенном в Ленинском районе Челябинска, обнаружили серьезные нарушения: антисанитарию, неоказание медпомощи и так далее. Властям пришлось эвакуировать 54 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание услуг ненадлежащего качества (ст. 238 УК РФ).

Сегодня стало известно, что серьезные жалобы поступили на работу двух подобных заведений в Магнитогорске. Туда цуже выехала комиссия.

Проверки пройдут и в других аналогичных заведениях региона – в области действует несколько десятков частных пансионатов для пожилых людей. Некоторые, как выяснилось, нелегально.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 15.11.19

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