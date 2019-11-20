Четыре инкогнито: на пост главного архитектора заявились первые претенденты

В борьбу за пост главного архитектора Челябинска вступили екатеринбуржцы и челябинцы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день в конкурсную комиссию на включение в кадровый резерв для замещения должности главного архитектора Челябинска поданы заявки от четырех кандидатов. Об этом сообщил в своем telegram-канале пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.

От подробностей «голос мэрии» воздержался. Известно лишь, что среди претендентов нет известного в Челябинске урбаниста Льва Владова, заявившего на днях о намерении подать заявку на участие в конкурсе. Кроме того, по данным источников, среди кандидатов два жителя Челябинска и двое екатеринбуржцев. При этом архитекторами по образованию являются лишь трое из претендентов.

Напомним, заявки на участие в конкурсе мэрия принимает до 27 ноября. После этого 29 ноября должен пройти заочный этап (оценка пакета документов и портфолио). 3 декабря конкурсная комиссия планирует провести индивидуальное собеседование с кандидатами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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