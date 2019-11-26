Страсти по фасаду: в Челябинске рекламщики проиграли спор за дом на улице Труда, где уничтожили граффити

Челябинская рекламная компания «Метро» проиграла спор администрации Челябинска из-за северного фасада дома №161 по улице Труда. Сегодня арбитражный суд Челябинской области признал законным отказ чиновников выдать разрешение на установку на доме и эксплуатацию рекламной конструкции.

Как уже сообщал «Новый День», в начале текущего года администрация города объявила конкурс на роспись торцов и фасадов домов, расположенных на гостевых маршрутах. Итоги подвели летом.

Дом №161 по улице Труда стал одним из тех, что расписали по эскизам победителей конкурса. Глухой торец пятиэтажки превратился в красочное полотно с изображением гостеприимной красавицы. Но в ночь на 16 ноября картина исчезла – ее закрасили серой краской.

Горожане заподозрили в акте вандализма рекламную компанию, считающую северный фасад дома своей площадью. Однако поводом для судебного спора стала не эта история – разногласия рекламщиков и мэрии начались гораздо раньше. В апреле текущего года городская Дума запретила размещать на жилых домах рекламные панно и световые короба. Представители ООО «Метро» свою рекламу с дома на улице Труда убрали и сразу же подали в суд на городское управление наружной рекламы. , оспаривая исключение дома № 161 по улице Труда из списка разрешенных для размещения рекламы и требуя продлить истекший договор.

Однако сегодня разбирательство вертелось вокруг истории с граффити. Юрист компании «Метро» сообщил, что его клиент сотрудничает с жителями дома: например, ремонтирует подъезды и благоустраивает двор, а художники самовольно разрисовали фасад, не спросив собственников. Он даже заявил, что организацию, разрисовавшую фасад, нельзя считать добросовестной – у нее минимальный уставной капитал и один человек в штате, и даже предположил подлог.

Художники настаивали на том, жители дома разрешили нанести граффити на фасад. Рекламщики же заявляют, что 21 ноября собственники дома приняли решение заменить граффити на рекламу. Однако Znak.com уточняет, что собрание не состоялось: «Старший по дому Алексей Никулин на собрании 21 ноября не собрал кворум, необходимый для принятия решений. Об этом было объявлено всем жителям дома, которые вместе с журналистами хотели предметно пообщаться о том, на каких основания компания «Метро» претендует на фасад здания.

По-видимому, после того, как пресса и жители с претензиями разошлись, было прошло какое-то отдельное собрание, где быстро проголосовали за отмену решения о размещении граффити».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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