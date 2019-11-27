«Это неэтично...» Единороссы Центрального райсовета Челябинска зарубили инициативу о возврате прямых выборов мэра

Центральный районный совет Челябинска отклонил законодательную инициативу о возврате прямых выборов глав муниципальных образований.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лишь два депутата Центрального райсовета высказались в поддержку инициативы о внесении в закон Челябинской области изменений, возвращающих прямые выборы глав муниципалитетов: автор проекта, представитель партии «Яблоко» Елена Вахтина и «справедливоросс» Роман Никитин.

Остальные (все – члены фракции партии «Единая Россия») сочли инициативу «преждевременной», «некорректной» и «неэтичной по отношению к депутатам Челябинской городской думы». Именно так охарактеризовал предложение о возврате прямых выборов мэров депутат Яков Ермошкин.

При этом, как рассказала корреспонденту РИА «Новый День» Елена Вахтина, в повестку заседания изначально был включен вопрос об отклонении ее законодательной инициативы и даже не предполагалось давать ей слово (хотя в ходе обсуждения представитель «Яблока» все-таки выступила).

По мнению Якова Ермошкина, способ избрания главы города, устанавливаемый в случае принятия инициативы, «не будет соответствовать способу избрания действующего главы города Челябинска». Но главное, что заявил депутат: «Представляется неэтичным по отношению к депутатскому корпусу Челябинской городской думы одновременное принятие противоречащих друг другу решений: об избрании главы муниципального образования представительным органом по результатам проведенного конкурса с одновременным признанием этого способа неэффективным».

«Единороссов» не убедили ни доводы Елены Вахтиной о том, что изменение областного закона никак не скажется на утверждении мэром Челябинска Натальи Котовой, а реализована новая норма вполне может быть и по истечении пятилетнего срока ее полномочий. Ни апелляция к тому, что речь идет не только об областном центре, но и о других муниципалитетах Южного Урала.

Более того, председатель совета депутатов Центрального района Александр Вышегородцев, по всей видимости, даже не понял, что речь идет не только о Челябинске. «Было сказано губернатором о том, что на сегодняшний день преждевременно давать оценку муниципальной реформе в городе Челябинске и менять систему управления. Преждевременно сейчас. Не то что этого не нужно делать. А преждевременно. На сегодняшний день нужно дать оценку происходящему в городе Челябинске», – кратко выразил «единоросс» позицию своей фракции.

Возникает, конечно, вопрос, почему та же городская дума уже в следующем месяце намерена рассмотреть вопрос об изменении структуры администрации Челябинска. Если верить г-ну Вышегородцеву, делая это вопреки рекомендации главы региона Алексея Текслера о «преждевременности» изменений в системе управления областным центром. А ведь он является еще и депутатом Челябинской городской думы. И, скорее всего, будет голосовать за подготовленный мэрией проект новой структуры администрации.

Так или иначе, предложение Елены Вахтиной отклонили. Между тем, именно законодательная инициатива от имени райсовета могла запустить процедуру подготовки изменений в закон Челябинской области.

Но в Центральном райсовете решили ограничиться ни к чему не обязывающим «круглым столом» по проблеме возврата прямых выборов глав муниципалитетов. Правда, когда его намерены собрать депутаты, пока неизвестно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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