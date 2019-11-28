Прокуратура проверила уфалейскую больницу, где жаловались на резкий запах краски

В больнице Верхнего Уфалея провели проверку по жалобе пациентов, заявивших о резких запах в стационаре.

Как уже сообщал «Новый День», о том, что в больнице начался ремонт и по всему зданию стоит удушающий запах краски, сообщила мать одного из маленьких горожан, госпитализированных в стационар.

После публикации в учреждение с инспекцией приехали сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора. Оказалось, что в больнице, действительно, идет ремонт, красят стены. Подрядчик утверждает, что использует краску для стен внутри помещений на водной основе.

«Опрошенные пациенты пояснили, что накануне присутствовал незначительный запах краски в вечернее время в связи с посещением больных родственниками, которые открывали двери в приемное отделение. Какого-либо дискомфорта ни дети, ни их родители не испытывали, с жалобами к медицинскому персоналу не обращались, в палатах запаха не было совсем», – заявили в прокуратуре.

Была ли опрошена женщина, обратившаяся к губернатору, не сообщается.

В ведомстве отмечают, что при проведении проверки нарушений законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения не выявлено, однако руководству больницы объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

Верхний Уфалей, Ольга Арсентьева

Верхний Уфалей. Другие новости 28.11.19

Уральские металлурги потратили больше 14 миллионов рублей на оздоровление детей. / В Магнитогорске подростки жестоко избили девочку, отказавшуюся встать на колени. / 28 ноября ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»