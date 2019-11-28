На Южном Урале началось разбирательство по делу о педофилии в детском доме

На Южном Урале началось разбирательство по существу дела о насилии в отношении воспитанников Лазурненского детского дома.

Как уже сообщал «Новый День», педофильский скандал в сиротском учреждении Красноармейского района разгорелся в начале 2018 года: опекуны заявили о массовом надругательстве над усыновленными мальчиками 10-13 лет. Бывшие воспитанники детдома независимо друг от друга в подробностях рассказали родителям о встречах с извращенцем. По словам пострадавших, «дядя Сережа», как его там называли, на протяжении 2016 года приходил в интернат в качестве гостя, угощал детей шампанским, конфетами и сигаретами. Также взрослый друг с разрешения воспитателей устраивал пикники на близлежащем озере, где пек с сиротами картошку, ловил рыбу, а затем насиловал детей в кустах.

В феврале текущего года по заявлениям руководства детского дома и жалобам опекунов Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ. В ходе проведенных мероприятий по подозрению в преступлениях против половой неприкосновенности сирот был задержан 51-летний южноуралец Сергей Кокорин. Сначала его поместили в СИЗО, но потом изменили меру пресечения на домашний арест. Летом этого года южноуралец начал знакомиться с материалами уголовного дела.

А 25 сентября Челябинский облсуд изменил Кокорину меру пресечения из-за нарушения условий домашнего ареста: следователи заявили, что обвиняемый встречался со свидетелями, в том числе с несовершеннолетними, созванивался с потерпевшим и просил их изменить свои показания. Поэтому его снова отправили под стражу. Напомним, Кокорин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. На первом заседании сторона защиты вышла с ходатайством вернуть дело в прокуратуру, так как адвокаты не успели до конца ознакомиться с материалами следствия.

Суд эту просьбу отклонил и назначил следующее заседание на январь.

Челябинск, Павел Зварзин

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