Южноуральцы отказываются платить за вывоз мусора

Южноуральцы не торопятся платить за вывоз мусора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального оператора «Центр коммунального сервиса», на сегодняшний день долг потребителей достиг 330 млн рублей. Примерно пятую часть этой суммы составляет задолженность юридических лиц, включая управляющие компании. Остальное – долги населения.

Если потребители не оплачивают счета более 2 месяцев, ему направляется требование о погашении счета. Например, в ноябре было разослано более 196 тысяч подобных писем.

Напомним, территориальная схема обращения с ТКО в Челябинской области предполагает разделение региона на пять кластеров. В Челябинский входят Челябинск, Копейск, Троицк, Южноуральск, Кунашакский, Красноармейский, Коркинский, Еткульский, Еманжелинский, Сосновский, Пластовский, Увельский, Троицкий, Октябрьский районы. Для каждого кластера был выбран региональный оператор. При этом в трех из них (Магнитогорском, Челябинском и Карабашском) таковым выступает ООО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС) – компания, ранее принадлежавшая структурам губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, но в 2018 году перешедшая под контроль неких москвичей. ЦКС запросило тариф на 2019 год в размере 106 рублей на человека.

Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучиц заявляла: министерство считает целесообразным ежемесячный платеж в размере 53 рублей. В результате, тариф составит 67,59 рублей на одного человека в месяц. Это в 2,5 раза больше, чем платили за вывоз мусора в 2018 году.

Челябинск, Павел Зварзин

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