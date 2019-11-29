В Челябинской области «мусорный» регоператор взимал плату с умершего пенсионера

В Чесменском районе суд обязал регоператора произвести перерасчет платы за неоказанные услуги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Чесменсокго района в ходе проверки установило, что региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами – ООО «ЦКС», пенсионерке выставляются счета за фактически невыполненные услуги.

Контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) в частном секторе села Чесма, где живет одинокая женщина, были приобретены и установлены органами местного самоуправления только в марте 2019 года. Между тем регоператор с января 2018 года регулярно выставлял ей ежемесячные счета. При этом договор оказания услуг по обращению с ТКО заключен не был, помешочный способ сбора мусора, предусмотренный законом, не организован и не осуществлялся. Кроме того, прокурором района был выявлен факт начисления платежей на умершего в августе 2018 года супруга пенсионерки.

В ходе судебного разбирательства ООО «ЦКС» признало факт начисления платы на умершего супруга, произвело перерасчет в этой части добровольно, однако уменьшать незаконно начисленные 1400 рублей за период до марта 2019 года, в котором услуги фактически не оказывались, отказалось.

Решением мирового судьи судебного участка №1 Чесменского района Челябинской области исковые требования прокурора района удовлетворены в полном объеме. На регионального оператора возложена обязанность произвести перерасчет начисленной пожилой женщине платы за услуги по обращению с ТКО путем исключения из общей задолженности начисленной суммы за период с января 2018 по март 2019 года в размере 1400 рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.

Челябинск, Виктор Елисеев

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