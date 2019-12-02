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Понедельник, 2 декабря 2019, 10:16 мск

Новости Челябинск

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Число претендентов на пост главного архитектора Челябинска существенно сократилось

Количество претендентов на пост главного архитектора Челябинска существенно сократилось.

Как уже сообщал «Новый День», на конкурс подали документы 16 человек: 11 заявок поступило из Челябинска, 3 – из Екатеринбурга и по 1 – из Озерска и Санкт-Петербурга.

29 ноября комиссия рассмотрела документы претендентов на соответствие конкурсной документации (все ли необходимое представлено, соответствуют ли требованиям квалификация, портфолио и т.д.).

В результате к очному собеседованию допущены только 10 соискателей. В числе отсеянных и челябинский общественник Лев Владов, у которого нет профильного образования. По этой же причине отклонили заявки еще двух человек. Остальные трое представили неполный пакет документов, либо опаздали с заявкой.

Собеседование с оставшимися претендентами состоится 3 декабря.

В мэрии уточняют: победители конкурса будут включены в кадровый резерв, их назначение на пост главного архитектора не гарантировано.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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