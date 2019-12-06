Дизайнер, лишенная возможности стать главным архитектором Челябинска, обратилась в прокуратуру

Дизайнер Анна Щербакова, выбывшая из конкурса по отбору в кадровый резерв на должность главного архитектора Челябинска на первом этапе, обратилась в прокуратуру.

Как уже сообщал «Новый День», на участие в конкурсе подали свои документы 16 человек. В ходе заочного этапа – изучая представленные документы – комиссия отклонила 6 кандидатур, три из которых, согласно дипломам вуза), не являются архитекторами. Комиссия решила, что их квалификация не соответствует требованиям конкурса. В числе «неквалифицированных» оказалась и Анна Щербакова, которую такой подход возмутил.

Дизайнер среды обратилась к губернатору Алексею Текслеру с просьбой провести проверку, а вчера обратилась в прокуратуру и министерство труда.

«Я продолжаю настаивать на том, что моя квалификация соответствует требованиям конкурса на включение в кадровый резерв Комитета градостроительства и архитектуры города Челябинска на должность муниципальной службы заместителя председателя Комитета градостроительства и архитектуры города Челябинска, главного архитектора. В отклонении моей кандидатуры по причине несоответствие квалификации я вижу нарушение своих трудовых прав».

Отметим, что в Челябинске сложился любопытный прецедент: человек, изучавший в вузе ряд предметов, имеющих непосредственное отношение к архитектуре, и имеющий право, согласно диплому, работать в организациях, занимающихся архитектурой, признается неквалифицированным для должности архитектора (как, кстати, и инженера-строителя), а человека, не имеющего юридического образования (по дипломы – энергетик), назначают уполномоченным по правам человека.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 06.12.19

В Челябинске установили главную новогоднюю елку (ФОТО). / 6 декабря ожидаются следующие события – Челябинск. / Самые крутые слухи недели: рокировочки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»