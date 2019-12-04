Губернатора попросили отменить результаты конкурса по главному архитектору Челябинска

Одна из участниц конкурса на включение в кадровый резерв на должность главного архитектора Челябинска обвинила комиссию в некорректности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дизайнер Анна Щербакова пожаловалась на решение конкурсной комиссии по отбору в кадровый резерв на должность главного архитектора Челябинска губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Свое обращение она разместила в официальной группе главы региона.

Напомним, ранее на участие в конкурсе подали свои документы 16 человек. При этом в ходе заочного этапа комиссия отклонила 6 кандидатур, объяснив это несоответствием квалификации (они не были по специальности архитекторами). «29 ноября 2019 года проходил первый этап конкурса, на котором изучали пакет документов. Моя кандидатура была отклонена по причине «не соответствует квалификации». При этом, лично со мной беседа комиссией не проводилась, вопросы мне не задавали. Свои проекты я презентовать не имела возможности», – пишет Анна Щербакова.

Между тем, в ее дипломе указана квалификация «Дизайнер (дизайнер среды)" по специальности «Дизайн», отмечает соискательница. В дипломе перечислены курсовые работы, выполненные на отлично: «Современная архитектура. Основные направления развития», «Декоративно-рекламная установка с элементами офиса», «Пятикомнатная блок-квартира конкретного потребителя», «Проектирование здания общественного назначения», «Благоустройство и озеленение набережной».

Также, помимо общих дисциплин, в дипломе указаны дисциплины, имеющие непосредственное отношение к архитектуре. При этом в документе указано, что он дает право профессиональной деятельности в соответствии с уровнем образования и квалификацией.

В свою очередь, в квалификационных требованиях конкурса указано, что претендовать на включение в кадровый резерв могут не только магистры и специалисты по направлениям «Градостроительство» и «Архитектура», но и по иным направленияя подготовки, для которых «законодательством об образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки (специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки», указывает Анна Щербакова.

«Считаю, что данный конкурс на включение в кадровый резерв на должность главного архитектора города Челябинска проводится некорректно. Документы, представленные кандидатами для участия в конкурсе, рассматриваются невнимательно, соответствие уровня образования и квалификации не учитывается», – настаивает соискательница.

В связи с этим она просит провести проверку по проведению конкурса и установить, соответствует ли ее кандидатура требованиям к конкурсу. В случае, если таковое подтвердится, Анна Щербакова требует аннулировать его результаты.

Напомним, вчера в мэрии Челябинска прошел очный этап конкурса. По его итогам в кадровый резерв были включены архитекторы из Челябинска Павел Крутолапов, и Кирилл Кугаевский, а также екатеринбуржец Владимир Спиридонов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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