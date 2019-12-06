Счета мэрии Копейска заблокированы

Telegram-каналы сообщили о блокировании счетов администрации Копейска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», счета городской администрации Копейска заблокированы. Об этом сообщает telegram-канал «НеКопейский рабочий».

«Дело в том, что в администрацию поступил исполнительный лист на 62 миллиона рублей. Соответственно, на муниципалитете лежит обязанность в приоритетном порядке выплатить эти деньги. Другие же обязательства, в том числе оплата подрядчикам за уже выплаченные работы, откладываются, что называется, «на потом». Но средств на выплату многих миллионов по исполнительным листам в городском бюджете заложено не было. Значит, и на расчеты по контрактам денег у города не останется. Таким образом, организации останутся без денег, а их работники – без зарплаты, – пишут авторы канала. – Жизнь в городе, по сути, остановилась, потому что муниципалитет не только не может платить по заключенным договорам, но и заключать новые контракты. Значит, начиная с 1 января, в городе не будут чиститься улицы, не будет вывозиться снег и так далее».

Действия судебных приставов связаны с банкротством МУП «Горводоканал-Копейск», сообщает «НеКопейский рабочий». При этом не исключено, что это не последний исполнительный лист, так как общая сумма задолженности предприятия-банкрота перед кредиторами превышает 600 миллионов рублей.

В пресс-службе мэрии Копейска пообещали дать комментарий позднее, попросив направить им официальный запрос.

Челябинск, Виктор Елисеев

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