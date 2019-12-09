В мэрии Копейска подтвердили блокировку счетов

В администрации Копейска заявили, что городские власти сами заблокировали счет.

Как уже сообщал «Новый День», информация о блокировке счета городской администрации Копейска появилась в telegram-каналах в минувшую пятницу.

Причиной блокировки назвали исполнительный лист на десятки миллионов рублей, поступивший в мэрию в рамках процедуры банкротства МУП «Горводоканал-Копейск».

В пресс-службе администрации Копейска сегодня прокомментировали ситуацию. «Счет администрации Копейского городского округа заблокирован в связи с субсидиарной ответственностью после банкротства МУП «Горводоканал-Копейск», – сообщили чиновники. – Администрация сама приостановила работу своего счета, как того требует бюджетный кодекс, таким образом, все в рамках закона. До конца декабря планируется погасить долг – около 63 миллионов рублей, затем возобновить работу счета. Процесс не затрагивает выплату налогов и зарплат сотрудникам администрации».

Мэрия попросила необходимую сумму для закрытия долга у правительства Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.12.19

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