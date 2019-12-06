Скандал: на слушаниях по бюджету Челябинска не дали выступить известному общественнику

Челябинск, Декабрь 06 (Новый День, Виктор Елисеев) – На публичных слушаниях по бюджету Челябинска не дали выступить оппозиционному общественнику.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аппарат Челябинской городской думы продолжает раздувать скандалы на ровном месте. На сей раз чиновники «отметились» при организации публичных слушаний по проекту бюджета города на 2020 и плановые 2021-2022 годы.

Казалось бы, столь скучное мероприятие просто не предполагает хоть какой-то возможности оскандалиться. Но это если не слишком стараться. А это не в правилах сотрудников аппарата. Впрочем, большая часть слушаний пришла привычно скучно (разве что депутат Челябинской городской думы Иван Горнов предложил сократить финансирование библиотек). Но настоящая «бомба» взорвалась уже на их исходе: члену координационного совета движения «СтопГОК», экс-кандидату на пост главы города Василию Московцу отказались дать слово.

При этом выступление оппозиционного общественника было включено в повестку публичных слушаний. Но организаторы, как будто опомнившись, отказали Московцу в слове под предлогом слишком затянувшегося обсуждения. Объяснение слишком анекдотичное, так как участники мероприятия прекрасно видели, что время дискуссии вокруг основного доклада явно затягивалось, а депутаты Челябинской городской думы с трудом пытались прочесть розданные им в ходе обсуждения вопросы.

Напомним, ранее экоактивисты внесли свои предложения по корректировке бюджета Челябинской области, отметив сокращение финансирования экологических программ.

Как рассказал Василий Московец по окончании мероприятия, поначалу организаторы даже пытались не пустить его в зал. Но это им не удалось. А вот другому оппозиционеру – депутату Центрального районного совета Роману Никитину – не повезло: народного избранника на слушания не пустили. Зато зал был полон студентов, пришедших явно для того, чтобы проголосовать «как надо».

Отметим, это уже не первый скандал, искусно генерируемый сотрудниками аппарата Челябинской городской думы. Так, 12 ноября во время собеседования с кандидатами на пост главы города пресс-секретарь муниципального парламента Лариса Окунева попыталась удалить из зала для представителей СМИ местного общественника Александра Лебедева. Причиной возмущения сотрудницы гордумы стало то, что он не аккредитовался для освещения мероприятия. В итоге, в мэрию прибыли два наряда полиции, которым и пришлось разбираться в подробностях скандала.

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