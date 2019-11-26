В Челябинской области существенно сокращают финансирование экологических программ

На решение экологических проблем в Челябинской области выделяется слишком мало средств, чтобы добиться ощутимых результатов. К такому выводу пришли общественники, проанализировав проект регионального бюджета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», активисты общественного движения «СТОП ГОК» внесли свои предложения в проект бюджета Челябинской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

«В целом, считаем, что проект бюджета в экологической части (государственные программы «Чистая вода», «Охрана окружающей среды Челябинской области на 2018-2025гг.», «Развитие лесного хозяйства Челябинской области») не в полной мере позволит достичь цели и задачи, поставленные в пункте 7 указа президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: согласно проекту закона, на реализацию этих программ выделено 2 млрд 126 млн 900 тыс рублей, что составляет 1,08% от всех расходов областного бюджета на 2020г. При этом увеличение относительно 2019 года произошло лишь за счет средств, выделенных из федерального бюджета на рекультивацию челябинской свалки; фактически же произошло уменьшение», – сообщили активисты движения Ирина Гладышева и Василий Московец.

Общественники отмечают: при увеличении бюджетных ассигнований в целом на 3 млрд рублей, по ряду важных направлений произошло сокращение. Например, запланированные суммы на программу «Чистый воздух» «подрезали» на 8,5 млн; финансирование подпрограммы «Охрана водных объектов на территории Челябинской области» – на 120 млн и так далее.

«Предлагаем увеличить бюджетные ассигнования на 2020 год по указанным статьям государственных программ «Чистая вода», «Охрана окружающей среды Челябинской области на 2018-2025гг.», «Развитие лесного хозяйства Челябинской области» не менее чем на 20% за счет средств, выделяемых на иные госпрограммы (например, «Управление государственным имуществом, земельными и природными ресурсами Челябинской области в 2017-2020 годах» и «Обеспечение информационной открытости органов государственной власти Челябинской области и поддержка социально значимых проектов в сфере средств массовой информации на 2018-2020 годы» и им подобные)», – говорят общественники.

Кроме того, предлагается отдельно предусмотреть бюджетные ассигнования на 2020 год:

– на проектирование (а в 2021-2022 годах – и строительство) установок по утилизации ТКО (мусороперерабатывающих комплексов) в следующих кластерах: Челябинский, Горный, Карабашский, Кыштымский, в рамках государственной программе «Охрана окружающей среды Челябинской области на 2018-2025гг»;

– на обеспечение устойчивого водоснабжения Челябинского промрайона и предотвращение попадания канализационных стоков в Шершневское водохранилище – единственный, безальтернативный источник питьевого водоснабжения Челябинска.

«В настоящее время из-за при непонятных обстоятельствах выданного АО «Томинский ГОК» разрешения на забор воды из реки Миасс выше по течению от Сосновского водозабора МУП «ПОВВ», поставлено под угрозу устойчивое водоснабжение всего Челябинского промрайона (на производственные нужды Томинского ГОКа выделено порядка 40 млн м3/год, при том, что в настоящее время Челябинск потребляет 160 млн м3/год, а 4 крупнейших промышленных потребителя (ЧМК, ЧТЗ, ЧЭМК и Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению) вместе потребили, например, в 2013 году, менее 8,5 млн кубометров, – подчеркивают общественники.

Однако необходимо учитывать, что по проекту Генерального плана Челябинска 2019 года численность населения города к 2040-му году может увеличиться до 1 млн 314 тыс человек. При норме водопотребления 500 литров в сутки на человека, необходимый объем воды должен составлять почти 240 млн кубометров в год. Такого объема воды в настоящее время нет, переброска же воды из реки Уфы может не состояться ввиду того, что и в городе Уфе могут возникнуть проблемы с устойчивым водоснабжением населения».

Общественники заявили, что готовы принять участие в работе профильного комитета (рабочих групп) по обсуждению указанных предложений.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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