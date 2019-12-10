Бизнес-партнеры южноуральского экс-губернатора отказываются от Челябинска

Компания «РВМ Капитал» вышла из проекта «Администратор челябинского парковочного пространства».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в начале января 2018 года комитет по управлению имуществом и земельными отношениями Челябинска объявил о начале приема заявок на заключение концессионного соглашения по созданию в городе единого парковочного пространства.

Инициатором концессионного соглашения стало ООО «Администратор челябинского парковочного пространства», входящее в состав московского холдинга «РВМ капитал». Именно эта компания выиграла конкурс на разработку концепции и предложила создать концессию на 14 лет, заявив, что готова вложить в создание сети парковок 358 миллионов рублей.

В рамках договора планировалось создать не менее 7 тысяч 939 парковочных мест. При этом речь шла только о центре Челябинска.

Сообщая о заключении соглашения, тогдашний мэр Евгений Тефтелев заявил, что в московской компании «РВМ Капитал» «есть и челябинские ребята, они и будут реализовывать концессионное соглашение».

О каких именно ребятах-управленцах идет речь, г-н Тефтелев не пояснил. Однако, по данным из открытых источников, с компанией «РВМ Капитал» в тот момент тесно взаимодействовали бизнес-структуры губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

В марте 2019 года Борис Дубровский ушел в отставку, а в июле врио главы города Наталя Котова заявила, что мэрия не заинтересована в продолжении сотрудничества с инвестиционное группой «РВМ Капитал» по созданию единого парковочного пространства.

«Концессионер исполнил свои обязательства по первому этапу проекта: приступил к реконструкции Центра обработки данных, приобрел оборудование для обустройства парковок и программное обеспечение, разработал сайт и мобильное приложение. Был разработан проект организации дорожного движения парковочных мест. В свою очередь, концедентом перечень парковочных мест так и не был утвержден.

По причине очевидно разных взглядов сторон концессионного соглашения на проект в установленные сроки он реализован не был. В силу сложившейся ситуации Инвестиционная группа «РВМ Капитал» более не видит целесообразности участия в этом проекте», – заявили сегодня в пресс-службе компании.

Напомним, что инвестиционная группа «РВМ Капитал» работала с Дубровским и аффилированными с ним компаниями по нескольким проектам, включая высокоскоростную магистраль «Челябинск – Екатеринбург». Этот проект тоже оказался под угрозой – новые южноуральские власти считают его слишком дорогим и сомнительным.

Бесперспективным – на этот раз уже с точки зрения «РВМ Капитал» – сочли и проект коммерциализации набережной реки Миасс, компания от него отказалась.

И начала судиться с бывшими партнерами: поданы иски к компании «Синай» и ООО «Новатек». Обе фирмы принадлежат семьей Дубровского.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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