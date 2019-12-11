Молодого тренера из Озерска подозревают в серии насильственных действий над детьми

В отношении тренера по ушу озерского детского клуба «Ровесник» выдвинуты новые обвинения.

Как уже сообщал «Новый День», 26-летнего парня задержали в ноябре: родители одной из воспитанниц сообщили в полицию, что тренер прикасался к интимным местам их 9-летней дочери. В ходе следствия выяснилось, что преподаватель «совершал противоправные действия» в отношении других девочек.

По информации правоохранительных органов, тренер свою вину признает.

Озерск, Павел Зварзин

Озерск. Другие новости 11.12.19

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