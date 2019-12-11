Скажем, что там еще хуже: в Челябинске решают, как остановить отток населения

«Единороссы» обвинили челябинцев в чрезмерной требовательности и непатриотизме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», весьма простой способ решить проблему оттока из Челябинска местного населения предложили депутаты от фракций партии «Единая Россия» в районных собраниях и городской думе в ходе состоявшегося сегодня заседания Экспертного клуба.

Собственно, собрали экспертов с целью обсудить, как можно удержать челябинцев от переезда за пределы Южного Урала. И поначалу дискуссия держалась в указанных рамках. К примеру, вице-спикер Законодательного собрания Челябинской области Марина Поддубная вспомнила времена, когда она возглавляла управление по делам молодежи Челябинска. «У нас была программа для студентов. В ней обозначались такие вопросы, как скидки на проезд, предоставление жилья. Сегодня мы об этой категории подзабыли», – признала парламентарий.

В свою очередь, замминистра образования и науки Челябинской области Елена Сидорчук выразила уверенность, что молодежь будет оставаться, если будет себя чувствовать успешной. Так, по мнению чиновницы, стипендии и гранты помогут удержать стобалльников и олимпиадников в Челябинске. Правда, Южный Урал и сейчас остается лидером по числу выигранных грантов. Но это не останавливает бегущих из региона и его столицы жителей.

Оптимизм представителей властей охладил заведующий лабораторией «Модели пространственного развития» челябинского филиала РАНХиГС Сергей Гордеев. «Молодежи нужна перспектива и качество жизни, – отметил эксперт. – Если в Санкт-Петербург айтишник получает в два раза больше, то убеждать остаться здесь бесполезно. Слава Богу, пока этот процесс обратимый. Челябинск не является ни точкой роста, ни интеллектуальным центром. Мы можем конкурировать только с Екатеринбургом. А там пройдет Универсиада, и появится кампус. Так к кому поедут учиться?» Впрочем, Сергей Гордеев уверен, что Челябинск сегодня слишком недооценен. И властям региона и города стоило бы поучиться у тех же соседей из Екатеринбурга привлекать знаковые события.

Согласен с экспертом и политолог Алексей Ширинкин. Впрочем, предложения его достаточно расплывчаты. «То, что делается сегодня, это просто, чтобы не уйти в минус и сохранить, что есть. Чтобы быть в плюсе, нам нужна революция. Челябинск должен стать площадкой для социальных экспериментов, не нужно бояться уйти от консерватизма и привычной колеи», – настаивает г-н Ширинкин.

А вот депутаты-«единороссы» видят куда более простые методы увеличения населения Челябинска. «Заработок не всегда является ключевым моментом. Молодежи интересна самореализация, широта своего влияния на процессы», – попытался, было, продолжить тему «сохранения» молодежи депутат Челябинской городской думы Иван Горнов. Но потом вдруг заявил, что Челябинск должен стать интересным для иностранцев. Якобы, только тогда он станет привлекательным для самих горожан.

Марина Поддубная тут же сообщила, что как раз сейчас в регионе рассматривается законопроект по упрощению трудоустройства иностранных студентов.

Казалось бы, вполне себе дежурная тема привлечения зарубежной рабочей силы. Пусть спорная и неоднозначная, но не криминальная. Вполне вписывающаяся в чиновный идеологический мэйнстрим.

Но что же делать с оттоком коренных челябинцев? Оказывается, совсем не обязательно заботиться об улучшении экологии города, например. Есть методы куда проще.

По крайней мере, так считает руководитель правительственного медиахолдинга ОТВ Олег Гербер. «Я жил в Норильске и Красноярске, где экология гораздо хуже, чем у нас, но там нет такой истерии. Люди хотят там жить. Приехав сюда, я обнаружил, что здесь лучше экология, прекрасная природа, но люди не хотят здесь оставаться. Родители им со школьной скамьи как будто прививают эту мысль. Я до сих пор не нашел ответа, почему в Челябинске такие настроения, не хватает какого-то патриотизма. Может, нужно рассказывать, что жизнь в других регионах не лучше», – заявил главный пропагандист Южного Урала.

Впрочем, высокомерное представление о жителях Челябинска со стороны г-на Гербера можно хоть как-то объяснить недолгим временем его пребывания на Южном Урале и вполне определенным кругом общения (уж больно знакомо звучат слова об «истерии» по поводу качества воздуха).

Но с ним согласен, например, и депутат Центрального районного совета, сторонник «Единой России» Вадим Дадаев (сам, кстати, тоже не коренной челябинец – родился в Златоусте). 29-летний парламентарий, похоже, и вовсе считает, что жители столицы Южного Урала, извините, зажрались. «Когда я только приехал в Челябинск, меня даже раздражало то количество парков и скверов, которое здесь есть. Куда я бы ни пошел, я в них попадал. А коренным жителям их мало. Это к вопросу, что мы не ценим то, что имеем», – возмутился Вадим Дадаев.

Тогда, может, и к лучшему, что «коренные жители» уедут? А на их место приедут иностранцы. Правда, пока статистика говорит, что в последние годы Челябинск и Южный Урал в целом не привлекают даже жителей бывших республик СССР, а ныне – независимых государств Центральной Азии.

И еще не понятно, если Челябинск так нравится депутатам и чиновникам, почему они после завершения карьеры его покидают, устремляясь за границу, в Москву или, на худой конец, поближе к морю.

Челябинск, Виктор Елисеев

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