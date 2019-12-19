Это не просто истерика горожан: президент России признал проблему смога в промышленных городах

Президент России Владимир Путин признал проблему смога в промышленных городах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос был поднят на сегодняшней пресс-конференции главы государства представителями Красноярска, обрисовавшими ситуацию, похожую на челябинскую: летом город задыхается от дыма пожаров, зимой – от промышленного смога. «Множество предприятий в черте города. В Красноярске строят уже третий онкоцентр, а власти этого как будто не видят», – заявили журналисты.

Напомним, что дым сибирских пожаров, а также возгораний на севере Урала «душил» минувшим летом не только красноярцев, но и челябинцев, что же касается смога, то затяжные НМУ, сопровождаемые едким смогом, стали уже, скорее, практикой, чем исключением. Тем не менее, некоторые чиновники предпочитают либо не замечать проблему, либо говорить об истеричности челябинцев, приводя в пример тот же Красноярск и другие промышленные города: дескать, у них тоже заводы, а возмущаются только в Челябинске.

«Да, ситуация далека от благополучной», – признал Владимир Путин. И сообщил, что 300 крупнейших предприятий станы должны принять программы реновации (пока это сделали всего 12). А работающие в 12 самых загрязненных городах, к которым относятся Красноярск и Челябинск, должны будут защитить еще и планы своего развития.

Президент заверил, что улучшение экологической обстановки будет одной из приоритетных задач правительства.

Напомним, ранее экономист-регионовед, доктор наук, профессор МГУ Наталья Зубаревич, отслеживающая ситуацию в экономике, заявила, что ничего не слышала об инвестиционных планах «Мечела» и ЧЭМК. Поэтому довольно трудно предположить, за счет чего предприятия, считающиеся основными загрязнителями Челябинска, будут снижать вред, наносимый окружающей среде.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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