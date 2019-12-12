Экс-мэра Челябинска отправили в СИЗО

Бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева отправили в СИЗО на 2 месяца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения для экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева.

Экс-чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. В качестве меры пресечения суд избрал Евгению Тефтелеву заключение под стражу до 11 февраля.

Как уже сообщал «Новый День», Тефтелева и экс-начальника управления капитального строительства Челябинска Евгения Пашкова задержали накануне в Магнитогорске с участием сотрудников ФСБ. Экс-чиновники подозреваются в получении взятки в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов.

В разработку попал и депутат городской Думы, строитель Сергей Селещук – 11 декабря у него прошли обыски, а самого депутата-бизнесмена увезли для дачи показаний. Сегодня стало известно, что его отпустили под подписку о невыезде: Селещук оформил явку с повинной и начал активно сотрудничать со следствием. По данным источников, в уголовном деле он фигурирует в качестве свидетеля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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