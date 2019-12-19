Депутата, давшего показания на экс-мэра Челябинска, выгнали из «Единой России»

Южноуральские единороссы понесли потери: без партбилета остался экс-депутат Челябинской городской Думы Сергей Селещук.

Как уже сообщал «Новый День», Селещук засветился в уголовном деле, фигурантом которого являются бывшие мэр Челябинска Евгений Тефтелев и начальник управления капитального строительства областного центра Евгений Пашков. Экс-чиновников подозреваются в получении взятки в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов.

Селещук оформил явку с повинной – признался, что дал мэру взятку – и начал активно сотрудничать со следствием, поэтому в уголовном деле он фигурирует пока в качестве свидетеля. Сохранив свободу, предприниматель лишился статуса: 17 декабря он остался без должности председателя комиссии Челябинской городской Думы по бюджету и экономике.

А сегодня стало известно, президиум регионального политсовета исключил его из партии в связи с дискредитирующими действиями. Судя по всему, в ближайшее время он останется и без депутатского мандата.

Любопытно, что к экс-мэру Евгению Тефтелнву единороссы отнеслись более терпимо: его не исключили из партии, а приостановили его членство на время следствия.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 19.12.19

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