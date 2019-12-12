Дело Тефтелева: все активно сотрудничают со следствием

Меру пресечения экс-мэру Челябинска Евгению Тефтелеву и бывшему начальнику городского управления капстроительства Евгению Пашкову определят до конца рабочей недели. Вопрос будет решаться в Центральном районном суде Челябинска.

Как уже сообщал «Новый День», Тефтелева и Пашков задержали накануне в Магнитогорске с участием сотрудников ФСБ. Экс-чиновники подозреваются в получении взятки в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов.

В разработку попал и депутат городской Думы, строитель Сергей Селещук – 11 декабря у него прошли обыски, а самого депутата-бизнесмена увезли для дачи показаний. Сегодня стало известно, что его отпустили под подписку о невыезде: Селещук оформил явку с повинной и начал активно сотрудничать со следствием.

Скорее всего, депутата освободят от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, пишет Znak.com, уточняя, что Селещук признал несколько эпизодов передачи взяток на общую сумму 1 миллион рублей за покровительство его компаниям при заключении двух госконтрактов по строительству школы в микрорайоне «Парковый» в 2015-2016 годах.

По данным инсайдеров, облегчить свою участь пытается и Тефтелев: по крайней мере, он активно дает показания.

Челябинск, Павел Зварзин

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