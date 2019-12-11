К бывшему мэру Челябинска пришли силовики

Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев задержан в Магнитогорске. Информация появилась в telegram-каналах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официального подтверждения пока нет, но известно что в Челябинске силовики нагрянули в строительную компанию депутата городской Думы Сергея Селещука.

По данным инсайдеров, следственные мероприятия проводятся в рамках проверки расходования бюджетных средств на строительство школы в микрорайоне Парковый, а также ряда других образовательных учреждений.

Отметим, что в бытность мэром Челябинска Евгения Тефтелева социальную сферу и, в частности, строительство объектов образования курировала нынешняя глава города Наталья Котова.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 11.12.19

«Мы – милосердная страна!» Сенатор Мизулина оценила российскую правоохранительную систему. / Несмотря на заявление ВАДА, Южный Урал примет этап Кубка мира по фристайлу. / Южноуральские птичники заплатили 18 миллионов рублей за помет на полях. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42