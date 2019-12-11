Официально: экс-мэра Челябинска задержали в рамках уголовного дела о крупной взятке

В Следственном управлении СК РФ по Челябинской области прокомментировали дело, в рамках которого сегодня задержали экс-главу Магнитогорска и Челябинска, экс-вице-губернатора Челябинской области Евгения Тефтелева.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников администрации Челябинска, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.«а,в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки).

По данным следствия, подозреваемые в период исполнения должностных обязанностей, получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается», – сообщили в ведомстве.

Как уже сообщал «Новый День», Евгения Тефтелева задержали сегодня в Магнитогорске. Второй «бывший сотрудник администрации Челябинска» – это, по информации инсайдеров, бывший начальник управления капитального строительства администрации Челябинска Евгений Пашков, уволенный с этого поста в августе 2019 года.

Кроме того, вопросы у силовиков появились и к депутату городской Думы, строителю Сергею Селещуку.

Челябинск, Павел Зварзин

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