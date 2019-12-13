Металлургический район Челябинска оказался на грани снежного коллапса

В Челябинске сорвали торги на контракт по обслуживанию дорог в одном из районов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аукцион на содержание дорог и тротуаров в Металлургическом районе Челябинска не состоялся. «На момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подана ни одна заявка, в связи с этим электронный аукцион признается несостоявшимся», – говорится в протоколе.

Напомним, ранее городские власти объявили торги на содержание дорог (уборка снега, подметание, устранение мелких дефектов) в семи районах города с 2020 по 2022 год. Всего на аукцион было выставлено четыре лота.

Один из них предполагал выполнение работ в Металлургическом районе. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 433 миллиона рублей.

По мнению экспертов, в итоге район может остаться без подрядчика. Действие нынешнего контракта заканчивается 31 декабря этого года. По сути, у мэрии осталось 18 дней на проведение повторных торгов и заключение контракта. При этом, если результаты повторного аукциона оспорит кто-то из участников или конкурс чем-то не понравится антимонопольной службе, все процедуры чиновники просто не успеют провести, и тогда Металлургический район столкнется с серьезными трудностями.

Что касается остальных лотов, торги по ним прошли успешно. При этом конкуренции на аукционах почти не было.

Лишь контракт на обслуживание Центрального и Советского районов подешевел на 12 миллионов рублей (до 500 миллионов рублей). Остальные два лота ушли на 2 миллиона дешевле начальной цены: за дорогами и тротуарами Калининского и Курчатовского районов подрядчик согласился отвечать за 404 миллиона рублей, Тракторозаводского и Ленинского – за 423 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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