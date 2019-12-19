Не успели: один из районов Челябинска рискует утонуть в снегу

В Металлургическом районе Челябинска до середины января некому будет следить за дорогами и тротуарами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в новогодние каникулы Металлургический район Челябинска рискует утонуть в снегу, так как мэрия не успела провести аукцион по выбору подрядчика на содержание улично-дорожной сети территории.

Напомним, первая попытка выбрать подрядчика провалилась в начале декабря: на торги с начальной (максимальной) ценой в 433 миллиона рублей не было подано ни одной заявки. Тогда власти города заверили, что без уборки район не останется, пообещав провести еще одни торги до конца декабря.

Однако, по информации портала «Госзакупки», аукцион пройдет лишь 13 января, при этом начальная (максимальная) цена снижена до 427 миллионов рублей. Между тем, действующий контракт заканчивается 31 декабря. Каким образом власти города и района намерены поддерживать порядок в течение первой половины января, неизвестно. Хотя у них есть возможность оплачивать отдельные работы и услуги, минуя конкурсную процедуру – в случае, если сумма затрат меньше 100 тысяч рублей.

Напомним, контракт на содержание улично-дорожной сети Металлургического района рассчитан на следующие 2,5 года. В рамках его подрядчик убирать зимой снег с улиц и тротуаров, летом – убирать пыль и мусор, а также устранять мелкие дефекты дорожного полотна.

Челябинск, Виктор Елисеев

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