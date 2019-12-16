И снова здравствуйте: в Челябинске назначен начальник управления ЖКХ

В Челябинске назначен начальник управления жилищно-коммунального хозяйства. Это место занял Александр Кочерещенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», он уже работал в управлении ЖКХ с 2007 по 2016 год, от ведущего специалиста дорос до заместителя начальника управления.

В 2015 году засветился в скандале с выселением семей работников жилищно-коммунальной сферы: «Зачастую к нам обращаются челябинцы и просят решить их жилищные проблемы, потому как могут остаться на улице с 10 детьми. Только я не понимаю, кто вас заставлял рожать столько детей?» – заявлял тогда Кочерещенко. Последние 3 года работал в Кыштыме.

Наталья Котова поставила перед новым начальником управления ЖКХ задачу, в первую очередь, сформировать коллектив управление, претерпевший в последнее время существенные изменения, вернуть в команду профессионалов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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