Суд отказался продлить срок ареста экс-замминстра экономического развития Челябинской области

Челябинский областной суд не стал продлевать срок домашнего ареста экс-замминстра экономического развития Челябинской области Антону Бахаеву.

Как уже сообщал «Новый День», чиновника задержали 19 июля прошлого года сотрудники УФСБ России по Челябинской области по подозрению в многомиллионном мошенничестве в ходе подготовки российско-казахстанского форума, прошедшего в Челябинске. Поначалу речь шла об ущербе бюджету в 3,8 миллиона рублей, но позднее цифра выросла до 40 миллионов рублей.

Экс-замминистра обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ. В настоящее время в отношении него действует, установленная 17 октября 2019 года Челябинским областным судом, мера пресечения в виде домашнего ареста до 19 января 2019 года.

Следствие собиралось продлить этот срок, сославшись на необходимость составления и утверждения обвинительного заключения, направления уголовного дела в суд и назначения его к слушанию.

Однако суд удовлетворении ходатайства отказал, указав на нарушение следователем порядка возбуждения ходатайства.

«Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано», – сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Отметим, что минувшую пятницу по той же причине следствию не удалось продлить меру пресечения в отношении другого фигуранта дела – директора компании «Элефант» Михаила Смирнова.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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