Единственный питьевой источник Челябинска существенно загрязнен

Единственный питьевой источник Челябинска уже загрязнен, и в ближайшее время концентрация загрязняющих веществ в водоеме может резко возрасти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», водные проблемы Южного Урала обсуждались на одноименной конференции, прошедшей в Челябинске в минувшие выходные. В роли организаторов выступили региональная общественная организация «Экологический консалтинг», экологическое движение «Зеленый город» совместно с российскими отделениями Гринпис и ВВФ (WWF – Россия).

«Конференцию планировалось провести в отеле Рэдиссон Блю, – рассказал активист движения «СТОП ГОК» Владимир Казанцев. – Однако гостиница, ассоциирующаяся со всемирно известной сетью Рэдиссон (которая в большинстве стран и городов считается весьма надежной), в Челябинске оказалась неспособной обеспечить помещение. По информации гостиницы, в пятницу произошла столь серьезная авария коммуникаций, что гостиница не смогла предоставить вообще никакого помещения для проведения конференции, а соответствующая коммерческая структура направила уведомление о разрыве договора только когда рабочий день был окончен. Интересно, что некоторые участники конференции прямо связывали этот отказ с тем, что на конференции среди прочих тем планировалось обсудить проблемы, связанные с Томинским ГОК». Несмотря на организационные сложности, конференция все-таки состоялась, цифры и факты, озвученные в ходе обсуждения проблемы водных ресурсов Южного Урала – одного из наиболее сложных в стране регионов – выглядят пугающе.

Так, единственный питьевой источник Челябинской агломерации – Шершневское водохранилище – нельзя назвать чистым. Удельный комбинаторный индекс загрязненности водоема (УКИЗВ) на сегодняшний день составляет 2,94 при допустимом показателе для питьевой воды 0.

Одной из причин загрязнения стало попадание в водохранилище нефтепродуктов, что в последнее время происходит довольно часто.

Кроме того, выше Челябинска по течению реки Миасс, формирующей Шершневское водохранилище, расположены крупные источники загрязнения, такие как очистные сооружения города Миасса в поселке Селянкино. В реку так же попадают стоки города Карабаша (через реку Сак-Элга), а также неконтролируемые стоки с многочисленных сельскохозяйственных предприятий и населённых пунктов Челябинской области, расположенных по берегам.

С 2019 года к особо опасным потенциальным загрязнителям воды реки Миасс выше Шершневского водохранилища добавился полигон хранения ТБО, размещенный вблизи поселка Полетаево в непосредственной близости к реке. С 2020 года к потенциальным загрязнителям может прибавиться объект горной добычи, принадлежащий АО «Русская медная компания» – Томинский ГОК, который способен забрать до 20% суммарного дебета реки Миасс.

Отрицательно влияет на единственный питьевой источник челябинской агломерации и бесконтрольная застройка его берегов.

В результате, из-за возрастающей антропогенной нагрузки в последние годы цветность воды в Шершневском водохранилище летом повышается до 70-100 градусов против 30-40 в предыдущие десятилетия. Как следствие нарастающих процессов эвтрофирования в Шершневском водохранилище ежегодно в период с июня по сентябрь регистрируется массовое «цветение» фитопланктона, сопровождающееся развитием цианобактерий, достигающее максимума в июле и августе, что приводит к неблагоприятным изменениям качества воды.

В целом, по комплексу показателей в настоящее время состояние экосистемы характеризуется наличием элементов экологического регресса и переходом из многолетнего устойчивого мезотрофного состояния в эвтрофное, в результате чего по ряду показателей качество воды Шершневского водохранилища как источника централизованного водоснабжения на данный момент меняется на 3 класс качества.

Меняется и химический состав воды: превышения предельно допустимых концентраций обнаружены по 11 показателям. Приоритетными загрязнителями водоёма являются: медь (100% случаев), марганец и фосфаты (83,3%), вызывающая биохимическое потребление кислорода микрофлора (75%), цинк и нитриты (66,7%), железо (50%).

14 октября 2019 года министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области приняло решение о предоставлении АО «Томинский ГОК» участка реки Миасс в пользование выше водозабора для нужд Челябинской агломерации. Специалисты считают данное решение неподготовленным и поспешным.

Челябинск уже испытывает дефицит воды: «Обеспеченность водопотребления города на живом токе составляет 63%. Добор до нормативной обеспеченности 97% обеспечивается за счет регулирующей емкости Аргазинского водохранилища, – говорит директор Южно-Уральского научно-исследовательского и проектного института водного хозяйства Раиса Казанцева. – Подача дополнительных объемов воды на нужды города станет невозможной в виду загрязнения и возможного обезвоживания Шершневского водохранилища в ходе реализации проекта Томинского ГОКа, что отнимет у 1,5 миллионов человек единственный, безальтернативный водоисточник, подземные воды подвергнутся загрязнению и частично уйдут в грязный водоотлив!»

Отметим, что серьезные проблемы с водой отмечаются не только в Челябинске: в целом по области, доля нормативно очищенных от общего объема сточных вод в 2017 и 2018 годах составила соответственно 3,93% и 4,13%. При существующей динамике для полной очитки потребуется не менее 480 лет.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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