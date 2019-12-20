Города Южного Урала вошли в число главных загрязнителей водных ресурсов

Челябинск и Магнитогорск назвали одними из главных загрязнителей водных ресурсов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство экологии и природных ресурсов подготовило проект государственного доклада «О состоянии и использовании водных ресурсов РФ в 2018 году».

Авторы доклада отмечают, что более трети сброшенных в водоемы грязных сточных вод производят 30 крупнейших городов России. Так, в 2015 на их долю приходилось 34% сброшенных в поверхностные водоемы грязных сточных вод, в 2017 – 39%, в 2018 – 37%.

При этом в первой 20-ке загрязнителей оказались сразу 5 городов Урала. «Среди городских агломераций наибольшие суммарные объемы сброса загрязненных стоков в природные водоемы имеют Москва и Санкт-Петербург. При этом значительная часть таких стоков в указанных и иных городах приходится на коммунальные канализации. Крупными загрязнителями являются также Красноярск, Владивосток, Волгоград, Омск, Братск, Челябинск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Казать, Екатеринбург, Ярославль, Самара, Кемерово, Ростов-на-Дону, Березники, Омск, Иркутск и другие», – цитирует РИА «Новости» оказавшийся в его распоряжении документ.

При этом южноуральских городов нет в списке территорий, где значительно снизилось количество грязных стоков. Зато Магнитогорск, наряду с Березниками (Пермский край) оказался среди городов, где объем грязных сточных вод увеличился.

Челябинск, Виктор Елисеев

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