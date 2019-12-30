Взрывоопасное противостояние. Астрологическая ситуация 2020 года

Наступающий год будет непростым: противоречия, возникающие в небесных сферах, неминуемо отразятся на жизни и всего общества в целом, и каждого индивида. Астролог Денис Вербицкий составил для читателей РИА «Новый День» астрологическую «карту» 2020 года, позволяющую определить основные тенденции в развитии общественно значимых событий:

«Как всегда, движение ближних планет, Солнца и Луны в этом обзоре не рассматривается, так как они слишком часто меняют своё местоположение, и оценивать их активность уместно в масштабе одного месяца, а не года. Годовой обзор затрагивает движение дальних планет – Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна и Плутона, определяющих большие события и влияющих на крупные структуры.

В течение 2020 года дальние планеты будут располагаться на карте таким образом. Юпитер почти весь год будет находиться в пределах одного знака – Козерога. Только 19 декабря он перейдёт к Водолею. Сатурн начнёт год у Козерога, но 22 марта уйдёт к Водолею, затем, 11 мая, он повернёт в обратную сторону и 2 июля вернётся на территорию Козерога, где пробудет до 17 декабря, когда снова окажется у Водолея. Уран весь 2020 год будет у Тельца, Нептун на весь год останется у Рыб, а Плутон в течение всего года будет гостить у Козерога.

У всех планет в течение 2020 года будет ретроградный период – визуальное движение в обратную сторону. Юпитер будет в обратном движении в период 14 мая – 13 сентября, при этом вход в ретроградную петлю произойдёт 19 февраля, а выход из петли – 6 декабря. То есть, он будет находиться в петле практически весь год.

Вход в ретроградную петлю и выход из неё и имеет смысл учитывать, поскольку период прямого движения, предшествующий остановке и повороту планеты, – это время обнаружения людьми возникших у них проблем. После этого, в процессе движения планеты назад, наступает время осмысления этих проблем и поиска их решения. Наконец, когда планета возвращается к своему естественному, прямому, движению становится возможным осуществить найденное решение. То есть влияние этого явления (ретроградности) шире отрезка времени, когда планета «движется назад». Поэтому в отношении Юпитера можно ожидать его существенного практического влияния на ход событий, начиная с осени 2020 года.

Сатурн таким же образом войдёт в ретроградную петлю 3 февраля, повернёт в обратную сторону 11 мая, вернётся к прямому движению 29 сентября, а выйдёт из петли уже 4 января 2021 года. То есть период решения возникших проблем продлится до конца года и далее.

Уран войдёт в новую ретроградную петлю 28 апреля, начнёт двигаться в обратную сторону 15 августа, вернётся к естественному движению вперёд 14 января 2021 года, а выёдет из петли уже только 1 мая 2021года, за пределами рассматриваемого периода.

Нептун 2 марта войдёт в петлю, 23 июня повернёт обратно, 29 ноября развернётся в прямом направлении, и 19 марта 2021 года выйдет из петли. Плутон войдёт в петлю 4 января, начнёт ретродвижение 25 апреля, 4 октября вернётся к прямому движению, и 25 января 2021 года выйдет из петли.

От описания общего положения планет переходим к их индивидуальному движению и воздействию. Юпитер, как уже сказано, будет находиться в пространстве Козерога, и его активность предопределена этим взаимодействием. А проблема между ними – хотя не принципиальная, но практически важная – заключается в том, что действия Юпитера и Козерога направлены к разным целям, и они вполне могут не совпадать, а мешать друг другу в своём движении. Козерог – это знак структуры, системы, иерархии. И его деятельность направлена на создание и укрепление какой-либо структуры. А Юпитер – это планета, принцип которой – расширение. И этот принцип не ограничивает планету никоим образом, то есть она может расширяться до бесконечности и во все стороны, если позволят обстоятельства и ресурсы.

И вот, если обстоятельства позволяют, возникает противоречие с Козерогом, поскольку расширение неизбежно ломает или, по крайней мере, искажает существующую структуру, сводя деятельность Козерога к нулю. А он не может этого позволить, и будет всячески препятствовать расширению Юпитера. Соответственно, гармоничное взаимодействие между ними возможно лишь в определённом случае, а именно – когда цель Юпитера не препятствует сохранению существующей структуры, которую охраняет Козерог. Непротиворечивое развитие возможно лишь в направлении общей цели, если она есть. И если рассматривать это движение как движение вверх, то необходимым требованием для расширения становится движение только по вертикали и ни в коем случае не по горизонтали. И тогда от этой структуры требуется расширение в виде присоединения к движению по вертикали нижних её участков, а от этих участков – передача своей энергии (и вообще ресурсов) головной части структуры.

Для этого нужно, чтобы существующая структура была достаточно крепкой и управляемой, однако Юпитер действует и продолжит действовать на её ослабление, а не укрепление, поскольку за предшествующий период не удалось наладить взаимодействие со Скорпионом, и теперь потребность в расширении и привлечении новых ресурсов только усилилась, и значительно. Тем более что во взаимодействии со Стрельцом Юпитер отдал часть своих ресурсов на достижение чуждых ему целей. Это обстоятельство ввергло его в состояние размытости и неопределённости, расширение оказалось неструктурированным, и теперь от Козерога потребуется выполнить это работу – структурировать предыдущий результат, но для этого нужны ресурсы, захваченные Юпитером, которые он не согласен тратить (так как он уже крупно потратился и ему нужно восстанавливаться).

Таким образом, требование Козерога не может быть удовлетворено, но и движение Юпитера к цели невозможно без работы Козерога. Соответственно, в этом направлении дело заходит в тупик, и искать решение далее предоставляется Водолею (с 19 декабря). А Водолей по своим свойствам настроен действовать в рамках горизонтальных структур, то есть перпендикулярно устремлениям Козерога, а также и Юпитера, если принять во внимание, что намерения Водолея оказываются перпендикулярны и цели Юпитера – движения в вертикальном направлении. Практически, их совместные действия возможны, только если каким-то образом сформируется горизонтальная целостность, движущаяся вертикально вверх. Однако это ещё более сложная задача, с точки зрения распределения имеющихся ресурсов, и вряд ли она будет выполнена, тем более до конца рассматриваемого периода (2020 года).

Сатурн, ещё одна социальная планета, по своему свойству ограничивать, устанавливать рамки, пределы очень уместен в рассматриваемый период. Тем более, находясь в пространстве Козерога и Водолея, с которыми у него очень близкие и, в буквальном смысле, конструктивные отношения, нацеленные на структурирование (чего угодно). С Козерогом Сатурну удобно заниматься структурированием внутреннего пространства, а с Водолеем – внешнего.

Однако проблема в том, что достичь успеха Сатурн может только в рамках более широкой структуры, а создать её или влиться в существующую (присоединиться к ней) невозможно – отчасти из-за Юпитера, с его ограниченными ресурсами, а отчасти из-за Козерога с его требованием соблюдать интересы только одной структуры, и подчинённого решению только внутренних проблем этой структуры. Сатурн с Козерогом будут игнорировать всё возможности расширения, сосредоточившись на исправлении внутренних неполадок и неувязок системы.

В течение второй половины мая, лета и почти всего сентября можно ожидать повышенной активности государства по упорядочиванию действительности в желательном для него смысле. Опять же, как и летом 2019 года, никаких конструктивных шагов по решению реальных существующих проблем от государства не ожидается.

Перейти к решению задач развития становится возможным только после того, как Сатурн окажется в пределах Водолея, который это позволяет, и устремлён к организации внешнего пространства с его элементами, и тем самым к структурному обогащению системы. Однако внутреннее устройство существующей системы, укреплённое Козерогом, окажется очень неподатливым, и Водолею придётся побеждать союз Сатурна и Козерога, расшатывая их отношения и систему в целом ради её обновления, а это будет восприниматься ими враждебно. Дополнительно проблема осложняется тем, что, по сути отношений между Сатурном и Водолеем, восприятие внешнего мира и задач в нём будет чисто субъективным. С точки зрения Сатурна, именно такой подход к решению проблем является наилучшим. Но это именно субъективный взгляд. До конца 2020 года Водолей не сумеет выполнить эту работу, ситуация останется прежней.

Уран и Телец находятся между собой в принципиальном конфликте. Уран символизирует неожиданные перемены (и является их проводником), обновление существующего порядка и обновление как свой принцип, тогда как Телец заинтересован в существовании того, что есть, и что ему хорошо известно, с чем он умеет обращаться, иметь дело. Тельцу не нужны никакие сюрпризы, включая приятные, так как он не умеет пользоваться тем, что не создал сам или получил в результате своих собственных усилий. А Уран то и дело создаёт сюрпризы и предлагает различные новшества. Тельцу они бесполезны и только мешают, но Уран не может иначе, такова его природа. И в результате отношение Тельца к Урану – враждебное.

Даже если предлагается что-либо действительное ему полезное, оно будет отвергнуто. Тем не менее, объективно ситуация будет меняться, а Телец должен будет приспосабливаться к ней. Но, поскольку он настроен на отталкивание перемен, Телец не будет поспевать за изменениями, и даже будет принимать их в последнюю очередь, когда игнорировать их уже невозможно. Это обусловит его неэффективность при работе в новых условиях, и создаст ему дополнительные проблемы. Консервативность Тельца – это не обязательно плохо, но в данной ситуации она окажет ему плохую услугу.

Так как Уран в Тельце находится в падении, то есть, ослаблен, его активность в 2020 году не обещает быть бурной. Некоторые неожиданности происходить, конечно, будут, но серьёзных потрясений не ожидается. Как планета коллективных действий, Уран будет реагировать только на события, доступные для сознания большинства. Поэтому большее значение в 2020 году будет иметь процесс расширения понимания обществом происходящих событий. Это будет происходить медленно из-за того, что Телец не склонен принимать новую информацию или её оценку. Только под давлением существенных обстоятельств его позиция будет меняться.

Нептун в плане коллективного существования требует от всех унификации, одинаковости, превращение всех в объекты с одними и теми же свойствами. В полной мере реализовать такое, естественно, невозможно. Поэтому наибольшую силу Нептун получает, когда обстоятельства складываются так, что у большого количества людей (а в принципе любых сущностей) совпадает вектор действия. Когда возникает общая причина, и из неё – общий интерес к какому-либо объекту или событию. Таким образом, наибольшей эффективности он достигает, когда у множества людей появляется общая цель. При этом Нептун ассимилирует одинаковое у многих людей, чем достигается накопление значительного гомогенного ресурса, имеющего исключительную силу и служащего интересам возникшей общности.

По обстоятельствам, которые сложатся в 2020 году, можно ожидать, что воздействие Нептуна будет в значительной степени эффективным. В течение предшествующего периода имела место унификация обстоятельств существования у большого количества людей, что создавало почву для проявления свойств Нептуна с особенной силой в будущем. Нептун способен инициировать активность больших масс однородных сущностей, и складывающаяся ситуация способствует именно такому ходу событий. В 2020 году может проявиться нечто новое – чего нельзя не заметить, с чем невозможно не считаться. Если это начнёт проявляться в первой половине года, то во второй половине, в ретроградной фазе Нептуна, оно обретёт двойную силу.

Однако следует учесть, что в самом действии Нептуна, а также Рыб, не содержится навыков управления способностями, возможностями, обстоятельствами и т.п. Необходимость осуществления каких-либо действий и величина накопленного ресурса сами по себе не дают гарантий выполнения работы, достижения цели. Гармоничные аспекты Нептуна с Сатурном и Плутоном указывают на некоторые возможности для продвижения вперёд, но не достижения цели. Гороскоп не даёт никаких гарантий и предупреждает о возможности заблуждений (что вполне укладывается в характеристику Нептуна как довольно ненадёжной в плане обещаний планеты).

Плутон в Козероге пробуждает активность, но противоречит в этом Нептуну. Нептуну для работы требуются однородности, тогда как Плутон ищет индивидуальные особенности личности. Получается двусмысленная ситуация, которая в личностном плане может привести к раздвоенности, либо к непоследовательности действий: в зависимости от того, чьё влияние в данный момент сильней, будет реализовываться тот или иной сценарий. И поскольку Нептун в 2020 году будет, как минимум, довольно сильным, возможны неожиданные, непредсказуемые скачки активности, не сочетаемые друг с другом.

С другой стороны, действие Плутона противоречит и действию Козерога. При взаимодействии с Козерогом Плутон будет испытывать сложности из-за избыточной склонности к проявлению личностного начала. Козерог охраняет целостность системы, сложившееся структуры, что требует некоторого подавления личностных особенностей. А Плутон по своей сущности категорически не приемлет такого ограничения, и это негативно отразится на личностях (индивидуумах) во второй половине года – примерно, начиная с августа (в первой половине года его влияние на отдельных людей будет скорей положительным, хотя и хлопотным, летом возможны положительные финансовые изменения, а осенью, наоборот, возникнут осложнения и неприятности). А в коллективной деятельности его воздействие окажется перекрытым действием других знаков. Соответственно, ретроградность может несколько усилить действие Плутона в первой половине года, но с осени её влияние исчезнет или будет ослаблено до несущественного».

Прогноз для каждого знака Зодиака читайте 31 декабря.

Москва, Денис Вербицкий

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