Прокуратура не смогла добиться обвинительного приговора в отношении чиновника, подозреваемого в получении взятки

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор Чебаркульского горсуда в отношении экс-председателя городского комитета архитектуры и градостроительства Сергея Шацкого.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновника обвиняли в получении взятки в размере 20 тысяч рублей за положительное решение вопроса о предоставлении земельного участка в собственность за плату вопреки установленным законом правилам. Суд первой инстанции сначала признало Шацкого виновным, но потом в апелляционном порядке отменил приговор. Этот вердикт обжаловала уже сторона обвинения.

«В апелляционном представлении прокурор просил судебный акт первой инстанции отменить, вынести обвинительный приговор, – сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда. – Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Сергея Шацкого, оставил без изменения приговор Чебаркульского городского суда Челябинской области от 11 ноября 2019 года, которым он признан невиновным и оправдан по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получении взятки) в связи с отсутствием события преступления. За ним признано право на реабилитацию и возмещение имущественного и морального вреда».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 18.12.19

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