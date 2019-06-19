Суд отменил вердикт чебаркульскому чиновнику, обвиненному в получении взятки

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда отменила решение суда Чебаркуля, оправдавшего чиновника, обвиненного в получении взятки.

Как уже сообщал «Новый День», в апреле текущего года Чебаркульский городской суд оправдал председателя городского комитета архитектуры и градостроительства Сергея Шацкого.

По версии следствия, Щацкий получили 20 тысяч рублей за несообщение другим членам комиссии о нахождении на земельном участке одноэтажного жилого сооружения, право собственности на которое в установленном порядке не зарегистрировано, а также за положительное голосование на заседании межведомственной комиссии по вопросу предоставления гражданину земельного участка за плату.

Прокурор в апелляционном представлении просил оправдательный приговор отменить и уголовное дело направить на новое рассмотрение.

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда с прокуратурой согласилась: отменила оправдательный приговор и направила дело на новое судебное рассмотрение.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 19.06.19

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