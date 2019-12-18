Минэкологии и депутаты регионального парламента проигнорировали начавшуюся дискуссию вокруг строительства нового хирургического центра для детской областной больницы.

Как сообщал ранее «Новый День», вторую неделю разгорается достаточно острый спор вокруг планов по строительству современного центра детской хирургии на территории Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ).

Дело в том, что под новое здание пытаются вырубить реликтовые сосны и скорректировать границы памятника природы «Челябинский городской бор». Ряд общественников выступили категорически против этого. Казалось бы, вчера, 17 декабря, стороны конфликта попытались начать выход из грядущего клинча, собравшись в ЧОДКБ, чтобы обсудить спорные моменты. Однако, дальнейшее развитие ситуации грозит лишь обострить конфликт между гражданским обществом и властями.

Как сообщили РИА «Новый день» в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области, сегодня, 18 декабря, депутаты комитета регионального парламента по экологии и природопользованию обсудили вопрос о внесении изменений в проект постановления областного парламента «Об утверждении границ памятника природы Челябинской области Челябинский (городской) бор».

«Необходимость рассмотрения данного вопроса вызвана проектом правительства РФ о финансировании строительства хирургического отделения Челябинской областной детской клинической больницы», – заверяют в пресс-службе заксобрания.

Министр экологии области Сергей Лихачев, выступавший докладчиком по данному вопросу, подчеркнул, что это вынужденная мера и обратился за поддержкой к депутатскому корпусу. «Из состава памятника природы предлагается исключить участок для расширения ЧОДКБ и территории, занятые захоронениями, – отметил Сергей Лихачев. – Одновременно в состав памятника природы включается территория около 60 гектаров, что в 10 раз больше исключаемой. В результате площадь памятника природы увеличится на 54,13 гектаров». Министр заверил членов комитета и всех присутствующих о проведении компенсационных высадок крупномерных деревьев.

При этом председатель комитета, скандально известный олигарх-недропользователь Константин Струков сообщил, что в Законодательное Собрание по этому вопросу поступает большое количество обращений. Значительная их часть идет в поддержку строительства хирургического корпуса ЧОДКБ на территории городского бора. Вдобавок Константин Струков, его заместитель по комитету, еще один промышленник Александр Федоров и первый заместитель председателя областного парламента Юрий Карликанов (его структуры также некогда были задействованы в освоении богатств Южного Урала) во время заседания комитета озвучили свои планы по компенсационной высадке крупномеров на территории бора. В общей сложности из личных средств они обещают закупить 1200 деревьев, которые можно будет высадить уже этой весной, в том числе и на территории, прилегающей к ЧОДКБ.

По сути, депутаты вслед за министром экологии региона проигнорировали начало конструктивной общественной дискуссии, чему должна была способствовать вчерашняя встреча представителей ЧОДКБ и экоактивистов. Конечно, и к самой этой встрече у общественников были вопросы. Так, сторонники строительства на территории бора отказались представить горожанам техзадание к проекту будущего корпуса. «Ответ, как всегда: где у вас найдутся высококлассные специалисты, которые в нем разберутся, – рассказал один из участников встречи Андрей Костенко. – Слушайте, мне смешно. Потому что к нам обращаются специалисты самого разного уровня. Понадобится, мы найдем и в Москве, и в Германии. Современные средства связи позволяют это сделать. Но нам предлагается поверить на слово».

И все-таки какие-то точки соприкосновения общественникам и медикам найти удалось. «Это не проект. Это эскиз того, что им хотелось. При этом они уже сами признают: можно менять форму, можно двигать это здание вправо, влево, вверх, вниз – лишь бы его построить и при этом нанести как можно меньше вреда. Тут мы с ними полностью солидарны», – заявляет экоактивист.

Но благодаря действиям чиновников и депутатов общественное обсуждение может закончиться, даже толком не начавшись. «Вчера мы у Скворцова (Вячеслав – экс-председатель Общественной палаты Челябинской области, попытавшийся выступить в качестве модератором встречи) спрашивали: что дальше? 26-го планируется принятие Заксобранием решения по границам. Он нас уверял: все в порядке, да подождите, никакого еще даже комитета не было. И вдруг мы сегодня узнаем из СМИ, что комитет уже сегодня, что они фактически это решение примут, – возмущается Андрей Костенко. – Мне непонятно совершенно, зачем раздувается такая атмосфера полнейшего недоверия. Проект важный, проект нужен всем. Но зачем его делать, ломая всех через колено? Скорее всего, наши чиновники из-за привычного им разгильдяйства просто-напросто затянули работу. И теперь пытаются найти виноватых в своих проблемах».

Более того, чиновники от экологии, похоже, решили действовать старым, проверенным и совершенно неконструктивным методом. «Сегодня нам стало известно, что готовится какое-то альтернативное движение, куда подключатся, как вы понимаете, ручные наши, карманные экологи, какие-то депутатские люди, которые будут, якобы, держать этот проект под контролем, – рассказал общественник. – То есть вчера, в предыдущие дни нам уже удалось обозначить четкую, конструктивную позицию: мы хотим во всем разобраться, все взвесить – и потом уже помочь в выработке какого-то решения. А теперь нам ищется явная замена, которая со всем согласится. И приведет это, в конечном итоге, к тому, что появится не просто недоверие. Я считаю, что это будет просто социальный взрыв, когда все вот так переламывается через колено».

По сути, своими действиями чиновники и депутаты ставят крест на стараниях губернатора Челябинской области Алексея Текслера и главы Челябинска Натальи Котовой сформировать в городе и регионе атмосферу гражданского сотрудничества и максимального привлечения южноуральцев к поиску решений спорных вопросов. «Сейчас как раз есть возможность на примере решения этой конфликтной ситуации выработать какой-то механизм по разрешению и других общественно-конфликтных ситуаций. Я бы не хотел, чтобы этот момент был упущен. Потому что именно в вопросе строительства этой больницы мы должны прийти к консенсусному решению», – настаивает гражданский активист. В противном случае власти Челябинска и региона окончательно потеряют контакт с гражданским обществом, который только-только начали нащупывать.

Челябинск, Виктор Елисеев

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