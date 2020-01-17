Челябинцы требуют изменить подходы к строительству детского медцентра

Челябинская общественность настаивает на изыскании альтернативной площадки для Детского медицинского центра, который собираются построить в городском бору. И предлагает организовать площадку для обсуждения проблемы с участием областных и городских властей. Об этом по итогам вчерашней встречи с главой Челябинска Натальей Котовой сообщила депутат Калининского района, активист движения «Челябинск, дыши!» Елена Вахтина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», под новое здание пытаются вырубить реликтовые сосны и скорректировать границы памятника природы «Челябинский городской бор». Общественность выступает против строительства в бору и требует принципиально другого стратегического подхода к реализации нацпроекта «Здравоохранение». «Строить на территории бора изначально утопически, – заявляет Елена Вахтина. – Во-первых, новый корпус для хирургии – это ситуативное расширение по койко-местам: через несколько лет обязательно понадобится дальнейшее расширение, которое возможно будет опять же только вырубая бор. Во-вторых, транспортная оперативная доступность к существующей инфраструктуре ЧОДКБ крайне низкая.

Поэтому мы видим своей целью, с привлечением сил всех высокопоставленных чиновников и известных бизнесменов, изыскать возможность дополнительных средств на строительство полноценного комплексного детского медицинского центра на альтернативной площадке с последующим переносом всей инфраструктуры ЧОДКБ в этот центр.

Наши областные власти, безусловно, обладают таким потенциалом, чтобы реализовать этот амбициозный, но очень нужный Челябинской области и городу проект и привлечь при необходимости дополнительные федеральные средства!

Поэтому главе города мы предложили собрать площадку для обсуждения с участием областного правительства (в лице Гехт), городских властей (в лице Котовой), Минздрава и Минстроя, общественников, представителей партий, людей от бизнеса. Желаемый срок – конец следующей недели».

Как вариант предлагается территория рядом с кардиоцентром на северо-западе. Глава города предложение по организации обсуждения записала, спросила, кого нужно пригласить, и пообещала лично поговорить с Ириной Гехт. Конкретная дата пока не назначена.

Отметим, что решение об изменении границ городского бора будет оспорено в суде.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 17.01.20

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