Специалисты усомнились в возможности единовременно компенсировать срубленные в Челябинском бору сосны

Эксперты сомневаются, что обещание депутатов-олигархов высадить 1200 крупномеров взамен уничтоженных в Челябинском бору осуществимо.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока сторонники строительства нового корпуса областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) на территории Челябинского городского бора делают вид, что общественная дискуссия прошла плодотворно и закончилась к обоюдному удовольствию горожан и чиновников, экоактивисты решили перейти к конкретике. А именно – оценить громкое заявление депутатов регионального парламента Константина Струкова (президент УК «Южуралзолото Группа компаний») и Александра Федорова (генеральный директор ЧТПЗ) высадить взамен срубленных сосен 1200 крупномеров.

«Меня просто поражает та необычайная легкость, с которой наши власти раздают обещания, если им нужно продавить какой-то важный для них проект. При этом чаще всего единственным аргументом является прикрытие популистских обещаний авторитетом и общественным весом обещателя, – рассуждает челябинский общественник Андрей Костенко. – Ну, действительно, у кого могут возникнуть сомнения, что у депутатов-олигархов не найдется достаточно средств на высадку 1200 крупномеров взамен спиленного бора под строительство хирургического корпуса? Все понимают, что деньги у них водятся. Но дело в том, что не все можно решить деньгами, как кажется уважаемым господам».

Проблемы начинаются буквально с поиска достаточного количества крупномеров, их, похоже, просто физически негде взять (если только промышленники не решили пересаживать в городской бор областные леса), отмечает челябинец. А есть еще вопросы к технологическим процессам.

Вопрос можно проиллюстрировать на примере конкретной ели, высаженной в одном из дворов. «Ель колючая, высота 3,5-4 метра. Посажена она более года назад. Возраст ее больше 15 лет, – рассказывает директор производства высадившей и занимающейся уходом за деревом компании Татьяна Журавлева. – При таком росте ком берется от 1 метра 10 сантиметров до 1,5 метров. В данном случае диаметр кома был 1,3 метра. Так как пересаживали в демисезонный период, и влажность была очень большая, общий вес дерева с комом земли был 1,5 тонны. Привозится это на специальной технике с возможностью выгрузки через борт, выгружается и готовится посадочное место. Посадочная яма, конечно, будет не 1,5 метра. Конкретно под это дерево делалась выемка 3 кубических метра. В реальности, так как земля рыхлая, чтобы выкопать яму объемом 3 куба мы вынули 4 кубометра. То есть для этого нужно, как минимум, место. При этом за время, прошедшее после высадки, дерево почти не выросло, так как оно находится в стрессе. Мы его не просто отливали, мы ухаживали за ним постоянно».

При этом сама идея единовременной высадки 1200 крупномеров вызывает у специалиста большие сомнения. Во-первых, это достаточно дорогостоящая процедура. Например, та же самая ель стоит порядка 40 тысяч рублей. Плюс транспортировка к месту высадки обойдется в половину стоимости. То есть просто купить и привезти крупномеры уже будет стоить порядка 70 миллионов рублей. При этом нужно будет организовать проезд крупногабаритной техники по территории бора. Соответственно, возникнет угроза разрушения почвенного слоя.

К тому же, в Челябинском бору скалистый грунт, отмечает Татьяна Журавлева. И просто так крупномер посадить в него не получится. Придется задействовать дополнительную технику, которая будет выдалбливать ямы под деревья. «И все равно это будет извне привнесенный элемент. И неизвестно, приживется ли он. Может быть, экосистема его не примет, – говорит эксперт. – А умирает крупномерное хвойное дерево 2-3 года. То есть вы можете не увидеть, что ему плохо. Вы можете высадить тысячу крупномеров, и визуально все это будет выглядеть неплохо. А определить, что деревьям плохо, может только специалист».

Между тем, депутат Центрального районного совета Челябинска Елена Вахтина направила на имя министра экологии региона Сергея Лихачева и спикера южноуральского парламента Владимира Мякуша письмо, в котором сообщает, что общественники заказали независимое комплексное экологическое обследование для последующего обращения в органы прокуратуры и следствия с целью признания незаконным самого факта рассмотрения на уровне ЗСО вопроса об изменении границ особо охраняемой территории – Челябинского городского бора.

Челябинка настаивает: сама постановка вопроса противоречит федеральному закону об особо охраняемых природных территориях. Так, в документе говорится, что изъятие территорий ООПТ для государственных и муниципальных нужд возможно лишь в исключительных случаях «и по обстоятельствам, никак не связанным со строительством сооружений медицинского назначения».

К тому же, областной закон об ООПТ утверждает необходимость обоснования изменения границ ООПТ, включая материалы комплексного экологического обследования.

Между тем, в учреждении «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» затруднились даже назвать Елене Вахтиной измененные координаты характерных точек участка Челябинского городского бора для предполагаемого строительства Центра детской хирургии. А значит, делает вывод парламентарий, комплексного экологического исследования попросту не проводилось.

Стоит напомнить, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер, прибывший в Челябиснкую область 20 марта текущего года, уже 22 марта подписал распоряжение №274-р, согласно которому разрешается строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в границах особо охраняемых природных территорий. Это сделало возможным не только возведение в пределах городского бора больницы, но и пульпопровода Томинского ГОКа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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