«Лучше жить в глухой провинции у моря…» В России составили рейтинг самых депрессивных городов

Жизнь в промышленных центрах с холодным климатом часто вызывает депрессию, а близость к теплому морю положительно влияет на самооценку и удовлетворенность жизнью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в декабре независимое исследовательское агентство Zoom Market провело опрос жителей 25 городов России. Респондентам задавали четыре вопроса: Вы часто грустите? Вы получаете удовольствие от жизни? Вы довольны собой? Вы считаете себя депрессивным человеком?

По итогам исследования рейтинг самых депрессивных городов возглавил Норильск. На втором месте оказалась Пермь, на третьем Саратов.

Четвертую строчку занял Челябинск.

В первую десятку так же вошли Омск, Брянск, Череповец, Екатеринбург, Уфа и Санкт-Петербург.

Жители российской столицы страдают от депрессии гораздо реже, чем обитатели других крупных промышленных городов – Москва оказалась в рейтинге на 18-м месте.

А вот близость к теплому морю позитивно влияет на психологические состояние россиян: менее всего грустят и более всего довольны жизни жители Краснодара, Сочи и Симферополя.

Челябинск, Ольга Аарсентьева

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