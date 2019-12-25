Лед, сияние и «каша»: в Челябинске начались новогодние торжества (ФОТО, ВИДЕО)

В Челябинске открыли главный ледовый городок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», темой новогоднего оформления стал книжный мир: на площади Революции разместились герои сказок и буквы русского алфавита.

Не забыли и о героях мультфильмов. Или, наоборот, забыли, что этих персонажей в книжных вариантах сказок не было.

Городок обошелся мэрии в 5 млн 297 тыс рублей: предприниматель из Перми снизил первоначальную цену на 3 млн, установил 19 скульптур, 33 буквы, несколько горок и ледяных аттракционов, а также включил в контракт услуги по обеспечению общественного порядка.

Сегодня же начался фестиваль «Южно-Уральское сияние». В тчение 5 дней – до 29 декабря жители и гости Челябинска смогут наблюдать на Театральной площади масштабное световое шоу.

В качестве экрана используется фасад театра драмы.

Представления будут проходить ежедневно с 20:00 до 21:00.

Челябинск Декабрь 25, Виктор Вагнер, Евгений Полак

Челябинск Декабрь 25. Другие новости 25.12.19

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