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Понедельник, 20 января 2020, 08:51 мск

Новости Челябинск

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Ледовый город в Челябинске по-прежнему закрыт, фигур станет меньше

Ледовый город на площади Революции в Челябинске снова откроют для посещения во вторник, 21 января.

Как уже сообщал «Новый День», городок закрыли в минувшую пятницу в связи с плюсовыми температурами наружного воздуха. В ночь на вторник в городе ожидается похолодание до минус 10 градусов, в ближайшие дни дневные температуры из отрицательной зоны не выйдут.

Во время «простоя» на площади Революции «подлили» ряд фигур, но одну из них – Лебедей решили демонтировать. Композиция в высоту превышает 4 метра, и при такой теплой погоде она представляет опасность для посетителей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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